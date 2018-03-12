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兩會觀察／發言背後…層層套路後的真心話

2018-03-12 00:34聯合報 本報記者賴錦宏

中共全國人大會議現場。 （中通社）
中共全國人大會議現場。 （中通社）
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每年中共全國兩會是一次重要的「政治季」，其中重要大戲是審議政府工作報告和各種報告，多場小組討論讓代表委員疲於奔命。而在大會小會中，也偶能見到代表、委員的「真性情」、「真心話」。但前提是，媒體記者必須用力地撥開「組合拳」的雲霧，才能看見躲在其後的「美麗花朵」。

念段政府報告…讚揚偉大戰略

代表、委員小組討論一場兩個小時，通常安排八到十位委員發言。發言時間長短不一，但卻使著相同套路的「組合拳」。發言的開始，都強調，自己對這次政府工作報告「非常感動」、「十分振奮」、「萬分激動」、「很受教育」，是一個「接地氣」、「催人奮進」的報告。用了三分之一時間，強調自己的感動。

其次，念一段感興趣的政府報告內容，強調這是偉大戰略、是展示大國領袖、優秀政治制度和中央部署，要貫徹習新時代思想、中共十九大精神，二中三中全會精神和兩會精神，要落實、貫徹、加大、推動。這也用去三分之一時間。

強調一帶一路 點名內資困境

第三，從報告引申到自己的本職工作，不管是副市長、總工程師或國企負責人，在過去五年所做的貢獻，完全符合報告方針，這用去六分之一時間。第四部分，才是「建議」。而這部分往往只有發言時間的十分之一。

例如新疆委員劉建新表示，為了一帶一路，設了亞投行，大陸領導人出訪每年都帶幾百億元人民幣，希望這些國家用，但這些國家沒有項目，錢用不了；而新疆有些中小企業有實力有能力，卻申請不到融資，想要和周邊國家合作，向亞投行申請，卻被指為「內資」，無法貸款。希望未來把國內企業和一帶一路國家能「聯動」起來。這把一帶一路和亞投行困境描繪得十分生動。

扶貧資金上網…掌握民心動向

香港委員林武則建議，要把「扶貧」資金全數在網上公布，不僅有利於民眾參與。也讓民眾知悉，哪裡缺物資、缺乏什麼樣的物資？方便物資捐助。充分利用「互聯網＋」在扶貧上的力度。這把大陸民眾希望扶貧資金透明化的期待表達得淋漓盡至。

蘇波委員建議，要提前實現「中國製造二○二五」，要廿三個部委形成合力，給予明確定位，要以企業為主體，政府不是主體；要扶持民營企業發展，解決融資難等問題。一語道破，目前「國進民退」現象、「民企融資難」、「稅賦重」等政商關係。希望為企業減負。

四川的李仲彬委員則坦承，四川不僅是汶川地震的自然災害重災區，也同時是「政治災害的重災區」，目前，還在全力肅清周永康的餘毒，努力刷新吏治。這是首次有中共代表坦承，目前四川依然是中共的「政治重災區」。

曾任北京市副市長的戴均良，現任中央統戰部副部長，更是透露，北京貫徹中央治空汙的命令，去年把ＰＭ二點五空汙的指標限制在六十，結果去年只有五十八，意外地提前答標，「今年的指標，現在不曉得該怎麼下了？」

中共全國人大十九大

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