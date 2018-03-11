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人民日報社論：修憲為中華民族復興提供了有力保障

2018-03-11 17:51聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸全國人大今天下午表決修憲案，共有2958票贊成、2票反對、3票棄權，大陸官方媒體人民日報傍晚發布社論指出，這是時代大勢所趨、事業發展所需、黨心與民心所向。

人民日報發表文章指出，大陸第13屆全國人大會第一次會議，表決通過了憲法修正案草案。這是時代大勢所趨、事業發展所需、黨心民心所向，是推進全面依法治國、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，對更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重大作用，為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

社論也說，大陸國家主席習近平已強調，堅持依法治國，首先要堅持依憲治國，堅持依法執政，首先要堅持依憲執政。這次憲法修改，始終貫穿科學立法、民主立法、依法立法精神和原則，是我們黨領導立法、保證執法、帶頭守法的生動實踐，是堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的生動體現。

文章說，憲法是治國安邦的總章程，是黨和人民意志的集中體現，在治國理政活動中具有十分重要的地位和作用。在保持憲法連續性、穩定性、權威性的基礎上，推動憲法與時俱進、完善發展，這是大陸法治實踐的一條基本規律。

從1954年第一部憲法誕生至今，大陸憲法一直處在探索實踐和不斷完善過程中。1982年憲法公佈施行後，分別進行了5次修改。通過修改，大陸憲法在中國特色社會主義偉大實踐中緊跟時代步伐，為改革開放和社會主義現代化建設提供了根本法治保障。

文章還說，中國特色社會主義進入新時代，這是發展新的歷史方位。憲法必須隨著黨領導人民建設中國特色社會主義實踐的發展，而不斷完善發展。確立習近平新時代中國特色社會主義思想在國家政治和社會生活中的指導地位。

文章強調，修改憲法是為了更好實施憲法，更好發揮憲法的國家根本法作用。全面貫徹實施憲法，是建設社會主義法治國家的首要任務和基礎性工作。大陸要以這次憲法修改為契機，把實施憲法擺在新時代全面依法治國的突出位置，採取有力措施加強憲法實施和監督工作，為保證憲法實施提供強有力的政治和制度保障，把依法治國、依憲治國提高到一個新水準。

翻開憲法序言，從站起來、富起來到強起來，中華民族偉大復興的歷程清晰可見。中國特色社會主義的偉大實踐，在國家根本法上留下輝煌篇章。踏上新征程、奮進新時代，維護憲法作為國家根本法的權威地位，更好發揮憲法治國安邦總章程的作用，中國特色社會主義道路就一定能越走越寬廣，大陸就一定能實現中華民族偉大復興的中國夢。

中華人民共和國憲法。擷取自百度百科
中華人民共和國憲法。擷取自百度百科
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