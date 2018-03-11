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中共修憲案過關 綠委：習近平「帝制」的第一步

2018-03-11 17:22聯合報 記者許家瑜╱即時報導

全國人民大會今天通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，大陸國家主席習近平可延任到2023年之後，引起國際關注。時代力量黨團總召徐永明認為，兩岸未來發展局是蔡政府及賴內閣要深思熟慮的，新政府不能只憑「天然獨」獲得支持，在內政也要考慮世代差異和需求。民進黨團書記長許智傑則坦言，這是習近平「帝制」踏出的第一步，為來台灣未來恐面臨更大困境，和美國、日本等鄰國結盟相對顯得更重要。

徐永明表示，中共雖然經濟改革但政治更趨專制及威權，之前西方學界還在期待他們內部有民主跟制衡機制，但顯然期待落空，中共經修憲後更加集權，對台灣挑戰也大，也恐形成對台政策一人做決斷局面。不過值得觀察的是，修憲集權是否代表著內部有危機，藉由集權壓抑黨內其他派系，致使下一世代接班遙遙無期？

徐永明說，兩岸未來發展局是蔡政府及賴內閣要深思熟慮的，像勞基法在討好財團時，中國對台政策已從過去讓利少數人，如今祭出惠台31項政策，變成社會吸納和滲透，對內閣政策形成很大挑戰。新政府不能只憑「天然獨」獲得支持，在內政也要考慮世代差異和需求。

許智傑表示，這是習近平「帝制」踏出的第一步，從世界民主潮來看更是反民主做法。其實大陸內地也有很多反對聲浪，但被政府壓制，未來台灣會面臨更大困境，也希望能堅持自己自由民主的政治體制，和美國、日本等鄰國結盟相對顯得更重要。民進黨團總召柯建銘指出，中國透過修憲產生新機制也是絕對權力的形成，對於國際及台灣的影響甚鉅，值得觀察注意。

全國人民大會今天通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，大陸國家主席習近...
全國人民大會今天通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，大陸國家主席習近平可延任到2023年之後，引起國際關注。 新華社
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