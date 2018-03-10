習近平到重慶團 要求黨員幹部戒貪止欲
十日下午，中共全國人大代表、重慶市委書記陳敏爾在全國人大重慶團全體會議上表示，在與中央保持一致等方面，「孫政才（已落馬前重慶書記）念稿子的時候，也是這麼念的，但是他心裡沒有過，陽奉陰違，當面一套背後一套。」他表示，重慶不興那一套，不做那一套，要知行合一，言行一致。
陳被視為中共總書記習近平親信。十日上午，習近平在重慶團強調，政治生態同自然生態一樣，稍不注意就容易受到汙染，一旦出現問題再想恢復就要付出很大代價。形成風清氣正的政治生態，是旗幟鮮明講政治、堅決維護黨中央權威和集中統一領導的政治要求，是持之以恆正風肅紀、推動全面從嚴治黨向縱深發展的迫切需要。
習近平要求幹部嚴私德，就是要嚴格約束自己的操守和行為。所有黨員、幹部都要戒貪止欲、克己奉公，切實把人民賦予的權力用來造福於人民。要把家風建設擺在重要位置，廉潔修身、廉潔齊家，防止「枕邊風」成為貪腐的導火索，防止子女打著自己的旗號非法牟利，防止身邊人把自己「拉下水」。
習近平強調，要多積尺寸之功。小事小節是一面鏡子，小事小節中有黨性、有原則、有人格。要牢記「堤潰蟻孔，氣洩針芒」的古訓，堅持從小事小節上加強修養，從一點一滴中完善自己，嚴以修身，正心明道，防微杜漸，時刻保持人民公僕本色。要慎獨慎初慎微慎欲，培養和強化自我約束、自我控制的意識和能力，做到「心不動於微利之誘，目不眩於五色之惑」。要管好自己的生活圈、交往圈、娛樂圈，在私底下、無人時、細微處更要如履薄冰、如臨深淵，始終不放縱、不越軌、不踰矩，增強拒腐防變的免疫力。
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