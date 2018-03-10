習近平到重慶團 要求黨員幹部戒貪止欲

2018-03-10 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



十日下午，中共全國人大代表、重慶市委書記陳敏爾在全國人大重慶團全體會議上表示，在與中央保持一致等方面，「孫政才（已落馬前重慶書記）念稿子的時候，也是這麼念的，但是他心裡沒有過，陽奉陰違，當面一套背後一套。」他表示，重慶不興那一套，不做那一套，要知行合一，言行一致。

陳被視為中共總書記習近平親信。十日上午，習近平在重慶團強調，政治生態同自然生態一樣，稍不注意就容易受到汙染，一旦出現問題再想恢復就要付出很大代價。形成風清氣正的政治生態，是旗幟鮮明講政治、堅決維護黨中央權威和集中統一領導的政治要求，是持之以恆正風肅紀、推動全面從嚴治黨向縱深發展的迫切需要。

習近平要求幹部嚴私德，就是要嚴格約束自己的操守和行為。所有黨員、幹部都要戒貪止欲、克己奉公，切實把人民賦予的權力用來造福於人民。要把家風建設擺在重要位置，廉潔修身、廉潔齊家，防止「枕邊風」成為貪腐的導火索，防止子女打著自己的旗號非法牟利，防止身邊人把自己「拉下水」。