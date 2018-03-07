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中裕愛滋新藥獲美藥證 陸媒卻稱是「中國造」

2018-03-07 20:47聯合報 記者林則宏╱即時報導

台灣生技廠中裕新藥滋病新藥TMB-355（商品名稱為Trogarzo）6日宣布，正式獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）生物製劑藥品上市查驗登記（BLA）核准，被視為是台灣生技業發展的重大里程碑。大陸多家媒體也報導這則訊息，但都稱是「中國造」，全文也未提及首任董事長為蔡英文總統的中裕，其實是家台灣生技公司。

大陸《環球網》在標題為「中國造：FDA今日批准10年來首款創新HIV療法」的報導中稱，「Trogarzo 是由中裕新藥創製、藥明生物協助生產的創新藥物。它也是首例在中國生產、並得到美國 FDA 批准進入美國臨床試驗的無菌生物製劑。」

上海《澎湃新聞》的標題則為，「中國造！美國食品藥品監管局批准10年來首款創新HIV療法」。報導同樣表示，「Trogarzo是由中裕新藥創製、藥明生物協助生產的創新藥物。它也是首例在中國生產、並得到美國FDA批准進入美國臨床試驗的無菌生物製劑。」

中裕新藥為台灣上市公司，根據公司官網上訊息，「中裕新藥股份有限公司（原宇昌生技）成立於2007年9月。公司願景係以在台灣建立一個以創新為基礎的世界級生技新藥公司，致力於預防和治療造成人類健康巨大危害的病毒傳染疾病，現階段核心重點項目為愛滋病治療與預防之新藥開發。」

中裕新藥創辦人除全球AIDS研究權威何大一醫學博士、中研院院士陳良博博士，還包括蔡英文總統，蔡總統還是該公司第一任董事長。

中裕愛滋新藥獲美藥證，陸媒卻稱是「中國造」。圖／環球網
中裕愛滋新藥獲美藥證，陸媒卻稱是「中國造」。圖／環球網
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中裕愛滋新藥獲美藥證，陸媒卻稱是「中國造」。圖／擷自澎湃新聞網
中裕愛滋新藥獲美藥證，陸媒卻稱是「中國造」。圖／擷自澎湃新聞網
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生技灣生蔡英文

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