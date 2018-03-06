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重慶市委書記：薄熙來、孫政才 是兩大政治污染源

2018-03-06 20:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

重慶市委書記陳敏爾今天在審議政府工作報告時指出，薄熙來、孫政才兩人的腐敗問題是方...
重慶市委書記陳敏爾今天在審議政府工作報告時指出，薄熙來、孫政才兩人的腐敗問題是方方面面的，但其中最突出的是「政治上的腐敗」。特派記者林庭瑤／攝影
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重慶市委書記陳敏爾今天在審議政府工作報告時指出，要肅清前重慶市委書記孫政才惡劣影響及薄王思想遺毒；陳敏爾指出，中共十八大以來，整個黨的政治生態發生了根本性的好轉，聯繫重慶的情況來看，薄熙來、孫政才兩人的腐敗問題是方方面面的，其中最突出的是「政治上的腐敗」。

陳敏爾指出，在中共十八大前、十九大前，查處薄、孫兩個人的案件，非常英明也十分即時，為黨消除了政治隱患，也為重慶消除了政治生態的污染源，他們兩個是政治生態的污染源，他們傷害了重慶的幹部。所以，全市上下把思想行動統一到中央的決定上。

陳敏爾表示，政治生態，首先是政治問題，我們要在政治上肅清他們的遺毒，堅決維護習近平總書記這個核心，堅決地擁護黨中央的權威和集中統一領導，確保重慶在政治上思想上行動上與黨中央保持高度一致，確保黨中央的每一項決策部署能在重慶得到有效地落實。

陳敏爾強調，主要是增強四個意識，這是政治生態的首要任務。大家從有關方面聽到，薄熙來的思想遺毒還沒有肅清，所以要和肅清孫政才的惡劣影響結合起來，並且做到有破有立。因此列了十個負面清單，就是他們政治上、思想上、作風上、紀律上、用人上、法治上等的不正確。然後列了十個正面清單，就是我們要確立的方向、原則、紀律、用人的標準和法治化的水準等。

此外，陳敏爾說，要把講道理和幹實事結合起來，一方面要把道理講清楚，讓大家的思想能夠統一，同時要做，在經濟發展的指導思想上，過去有偏差，現在要轉到講品質和效益上來。譬如說扶貧攻堅，有一段時間，趕進度，盲目追求扶貧的進而忽略了品質，要調整這個目標。另外，在用人上，過去有偏差，就要糾正過來，如此等等。

陳敏爾最後指出，哪兒有錯哪兒糾正，譬如說辦實事，我們要通過辦實事，辦民生實事贏得民心，但不搞吊高胃口。不搞形式主義，要量力而行，持續把老百姓的事辦好，這樣，群眾就會恢復對我們的信任，就會重振信心。在黨中央的正確領導下，在總書記的親切關懷和指導下，重慶的今天團結一心向前行，重慶的明天會更好。

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