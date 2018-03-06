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陸學者巫永平：大陸對台工作 「先融合後統一」

2018-03-06 19:48聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

北京清華大學台灣研究院副院長巫永平。圖／聯合報系資料照片
北京清華大學台灣研究院副院長巫永平。圖／聯合報系資料照片
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北京清華大學台灣研究院副院長巫永平在「李克強政府工作報告與新時代大陸對台政策」專文中分析，大陸處理對台問題與香港不同，台灣部分是「先融合後統一」，香港則為「先統一後融合」；而將台灣問題內政化，也是大陸對台工作的新特徵。

以下是全文內容：

大陸國務院總理李克強昨天發布《政府工作報告》涉台筆墨不多，除了表達反對和遏制台獨立場之外，主要包含兩部分。一部分是對民進黨當局說的，強調在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展。另一部分是對台灣老百姓說的，重申兩岸擴大經濟文化合作交流，給台灣同胞在大陸學習、就業、創業和生活提供與大陸同胞同等待遇。

從字面上看，這些並沒有超出中共十九大報告的涉台內容。言簡意賅恰恰表示中共十九大以來，大陸對台戰略和思路已經成型，無需贅述，接下來是怎麼做的問題。把政府工作報告這些內容與十九大報告內容，以及不久前剛公布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》放在一起，有助我們更好理解大陸對台新戰略和新思路，以及未來可能的演變。

當習近平在中共十九大報告中第一次明確把實現國家統一與實現中華民族偉大復興聯繫起來，實際上提出了一個統一時間表，意味最晚要在2050年前完成國家統一大業。這實際上標誌著從十九大開始進入統一的倒計時階段。有了這個時間表，在更堅決反獨基礎上，促統已經提上大陸的日程。這就是為什麼十九大報告和政府工作報告都明確提出了「推進國家統一進程」。

問題的關鍵是以何種方式推進統一。過去幾年，一種新的推進統一的模式正在形成，這就是「先融合後統一」。不同於香港「先統一後融合」的統一模式，兩岸間「先融合後統一」的統一模式是在統一前先融合，以融合促進統一，在融合基礎上實現統一。這種統一模式在人類歷史上尚無先例，是大陸根據兩岸情況摸索出的一種新的統一模式。

日前剛公布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，是這一模式的最新進展。無論與台灣同胞分享大陸發展的機遇，還是為台灣同胞在大陸學習、就業、創業和生活提供與大陸同胞同等的待遇，都是在促進兩岸的融合。

這些措施完全是大陸單方面採取的，很多甚至超出之前兩岸簽訂的服貿協定的內容。同等待遇就是國民化，國民化就是讓台灣老百姓享受與大陸老百姓同樣待遇，這才是真正的不分你我，體現兩岸人民同為一家人，其意義遠遠超出之前的對台優惠。

以我為主，將是大陸促統的主要特徵。台灣政黨輪替的政治現實決定了大陸採取以我為主推進統一進程的方式。融合發展是以我為主促統戰略的主要手段。讓台灣同胞分享大陸發展機遇和給台灣同胞在大陸提供國民化待遇是融合發展的主要內容。這種融合是單向融合，通過單向融合逐漸改變台灣老百姓對兩岸關係的看法，增強對大陸的認同，拉近兩岸的民心距離，最終實現漸進統一

以融合促統一意味著，不僅未來大陸會公布更多針對台灣老百姓的國民化政策，還會把台灣納入大陸經濟社會發展的整體計畫，如果台灣出現在大陸國民經濟社會發展五年規劃也不是不可能。從這個意義說，台灣問題的「內政化」是未來一個發展方向。

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