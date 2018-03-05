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謝海基會助來台探母 遭家暴陸配女兒親送感謝牌

2018-03-05 19:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

家暴曾出不窮，其中受害者不乏遠渡重洋嫁到臺灣的陸籍配偶與外籍配偶。2月17日農曆初二深夜，海基會接到社福團體的緊急求助，陸配楊女士因遭丈夫家暴重傷住院，醫院已發病危通知，海基會緊急協助其家屬從大陸來台探視手續，楊女士的兩個女兒今日專程到海基會致意，並帶來一幅「真誠服務 情暖兩岸」的感謝牌。

海基會表示，2月17日農曆初二的深夜，海基會接到了來自社福團體的緊急求助，指中國大陸配偶楊女士因遭丈夫家暴重傷住院，醫院已發病危通知。當楊女士正在加護病房和死神搏鬥，遠在大陸的家屬接到訊息，卻因為無法及時趕赴來臺而心急如焚。

海基會於半夜啟動緊急協處機制，並聯繫通報移民署等主管機關，一起為楊女士家屬申請來台提供必要諮詢與協助，移民署以最快的速度在2月19日緊急核發了家屬的來臺許可證，海基會副秘書長管安露也在22日前往醫院關懷探視楊女士。

海基會說，楊女士的遭遇在許多陸配群組中轉傳，陸配姊妹除了替她抱不平，也間接將訊息傳回家鄉，大陸有關方面在年假結束後於2月23日核發了來台通行證（大通證），楊女士的兩個女兒經過兩岸官方與民間團體共同協助，終於在24日趕到臺灣，陪伴病榻上的母親。

楊女士的兩個女兒今到海基會致意，並帶來一幅載有「真誠服務 情暖兩岸」的感謝牌。家屬在談到楊女士不幸遭遇時仍不禁激動落淚，並對海基會表達誠摯的謝意。

曾任法官二十多年的管安露表示，面對家庭成員間故意實施身體或精神上不法侵害的行為，受害的一方除了要先設法保護自己，也不要害怕向外界求助。如果受到的暴力傷害情況確實急迫，可以就近向檢察官、警察機關或主管機關請求向法院聲請核發緊急保護令。

受家暴的大陸配偶楊女士的2位女兒(左一、二)，特別到海基會致贈感謝牌，表達對海基...
受家暴的大陸配偶楊女士的2位女兒(左一、二)，特別到海基會致贈感謝牌，表達對海基會的感激之意。海基會由管安露副秘書長(右二)代表接受。圖／海基會提供
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海基會陸配家暴
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