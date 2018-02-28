與美國情不同 池洪湖：中國需強有力領導人長期執政

2018-02-28 16:15 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ／舊金山報導



新華社25日公布中共中央「關於修改憲法部分內容的建議」，建議刪除國家主席及副主席「連任不得超過兩屆」的任期規定。這個發展近日來備受外界高度關注。

舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖認為，中美兩國國情不同，中國人民最清楚自己需要選擇什麼道路，所以他並不覺得有某些評論所說的「社會倒退」。

池洪湖表示，習近平上任以來，在黨政軍不同方面的政策都很積極，尤其是反腐敗。他說，近年來回國考察時，聽到中國各地民眾給習近平的評價都很高，證明習近平有很強大的民心作為基礎，來進行各項改革和建設。他說，中國需要強有力的領導人長期執政，實行符合中國國情的好政策，國家才能繁榮。

回憶起2015年9月在西雅圖與習近平的會面，池洪湖說，習近平的握手和問候都相當隨和，但另一方面，習近平談到反腐等政策性問題時又是很嚴肅，可以說是一個軟中帶硬的領導人。

談到台灣問題，池洪湖認為習近平心中有統一的時間表。他說，習近平在馬英九執政時期一直強調推動和平統一，台灣從中得到讓利，但兩岸政治關係發展不理想，兩岸統一已經不能太依靠內部不團結的國民黨。他認為，作為中央軍委主席，習近平的長期執政必將履行解放軍打擊分裂勢力、維護祖國統一的使命。