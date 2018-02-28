親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

與美國情不同 池洪湖：中國需強有力領導人長期執政

2018-02-28 16:15世界日報 記者黃少華／舊金山報導

新華社25日公布中共中央「關於修改憲法部分內容的建議」，建議刪除國家主席及副主席「連任不得超過兩屆」的任期規定。這個發展近日來備受外界高度關注。

舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖認為，中美兩國國情不同，中國人民最清楚自己需要選擇什麼道路，所以他並不覺得有某些評論所說的「社會倒退」。

池洪湖表示，習近平上任以來，在黨政軍不同方面的政策都很積極，尤其是反腐敗。他說，近年來回國考察時，聽到中國各地民眾給習近平的評價都很高，證明習近平有很強大的民心作為基礎，來進行各項改革和建設。他說，中國需要強有力的領導人長期執政，實行符合中國國情的好政策，國家才能繁榮。

回憶起2015年9月在西雅圖與習近平的會面，池洪湖說，習近平的握手和問候都相當隨和，但另一方面，習近平談到反腐等政策性問題時又是很嚴肅，可以說是一個軟中帶硬的領導人。

談到台灣問題，池洪湖認為習近平心中有統一的時間表。他說，習近平在馬英九執政時期一直強調推動和平統一，台灣從中得到讓利，但兩岸政治關係發展不理想，兩岸統一已經不能太依靠內部不團結的國民黨。他認為，作為中央軍委主席，習近平的長期執政必將履行解放軍打擊分裂勢力、維護祖國統一的使命。

習近平舊金山反腐
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

香港建置派明言挺修憲 林建岳：換領導易動盪

2018-02-28 17:06

習近平修憲傳防太子黨奪權 對外領軍與美抗衡

2018-02-28 16:45

大陸國台辦：惠台措施給台商和台胞巨大機遇獲得感

2018-02-28 16:12

港府撥盈餘40%發紅包 減稅資助貧戶

2018-02-28 14:24

國台辦推31項惠台措施 台商台胞享大陸同等待遇

2018-02-28 13:10

陸要求律師不得批評修憲 否則吊銷執照

2018-02-28 13:00

陳明通上任 大陸國台辦：空談不如回九二共識

2018-02-28 12:54

國台辦推出惠台大禮包 予台資企業同等待遇

2018-02-28 12:31

陳明通接陸委會主委 國台辦：應回到九二共識正確軌道

2018-02-28 12:30

陳明通接掌陸委會 陸：只關心有無九二共識

2018-02-28 12:07

中共提修憲建議 陸國台辦：繼續堅持和平統一

2018-02-28 12:07

國台辦今發布31項惠台措施 推大陸同等待遇

2018-02-28 10:31

陸欲刪國家主席任期限制 美提醒：制度重於個人

2018-02-28 08:23

4月國共論壇鎖定3議題 吳敦義近日申請登陸

2018-02-28 00:42

大陸擬修憲 白宮：內政自行決定

2018-02-27 23:53

大陸擬修憲 共軍：這是大勢所趨

2018-02-27 23:49

「我都這把年紀了，還怕什麼？」 大陸報人：修憲將被全球恥笑

2018-02-27 23:47

北京「兩會」新聞中心啟用 24小時開放

2018-02-27 23:34

粵港澳辦主任廖京山指粵落實港澳「一國兩制」角色重要

2018-02-27 23:11

香港數億日圓打劫案，作案者是國際通緝印度恐怖分子

2018-02-27 23:07

整治網路廣告 中國監測千個微信公眾號

2018-02-27 20:45

【北京觀察】中共中央政治局委劉鶴 急赴美的幕後

2018-02-27 20:02

釋善意？劉鶴赴美 陸終止對美國白羽肉雞徵「雙反」稅

2018-02-27 19:24

國家主席無限連任 傳陸官方指示淡化報導

2018-02-27 19:07

路透：王毅或升國務委員兼外長 分管涉台事務

2018-02-27 18:50

習近平修憲延任招批 中國大陸封鎖「稱帝」等詞

2018-02-27 18:03

日企被抓包！ 官網抹掉半個中國

2018-02-27 17:05

薩德近一年…南韓盼來遊輪 卻只載10中客

2018-02-27 16:52

陸情侶私奔來台！ 移民署依「金門協議」遣返偷渡犯

2018-02-27 16:05

評／習近平的皇帝夢：復辟帝制為何有人急著擁護？

2018-02-27 15:58

紐時：未來十年 「習思想」統治中國

2018-02-27 15:13

異議人士反「習皇」：被全世界恥笑

2018-02-27 15:08

「袁二」、「信女願一生吃素」 熱罵習近平文章全遭封鎖

2018-02-27 15:06

協助北京落實一國兩制 廣東提新表述

2018-02-27 14:21

擁護習近平修憲延任 解放軍武警搶先表態

2018-02-27 14:17

任期無限…習近平效法普亭 邁入「強人」行列

2018-02-27 13:56

法軍艦訪港 與解放軍聯合演習

2018-02-27 13:54

中共提議取消主席任期 美專家：遇阻力

2018-02-27 13:09

日媒：後習近平時代 就是習近平本人

2018-02-27 12:41
看更多

熱門文章

國台辦今發布31項惠台措施 推大陸同等待遇

2018-02-28 10:31

習近平修憲延任招批 中國大陸封鎖「稱帝」等詞

2018-02-27 18:03

「我都這把年紀了，還怕什麼？」 大陸報人：修憲將被全球恥笑

2018-02-27 23:47

國台辦推出惠台大禮包 予台資企業同等待遇

2018-02-28 12:31

陸企吉利集團收購賓士資金 遭爆為國資

2018-02-27 18:13

國家主席無限連任 傳陸官方指示淡化報導

2018-02-27 19:07

台官員投書美媒 批評中國霸凌西方企業

2018-02-28 10:26

陳明通上任 大陸國台辦：空談不如回九二共識

2018-02-28 12:54

24小時內2名陸生在英國失聯 警方已介入調查

2018-02-28 09:39

整治網路廣告 中國監測千個微信公眾號

2018-02-27 20:45

陸欲刪國家主席任期限制 美提醒：制度重於個人

2018-02-28 08:23

陸要求律師不得批評修憲 否則吊銷執照

2018-02-28 13:00

【北京觀察】中共中央政治局委劉鶴 急赴美的幕後

2018-02-27 20:02

紙價續走揚 陸民聽聞衛生紙要漲很淡定

2018-02-27 20:08

大陸擬修憲 共軍：這是大勢所趨

2018-02-27 23:49

盧麗安沒回台過年 憶及母親一度哽咽

2018-02-28 13:03

大陸國台辦：惠台措施給台商和台胞巨大機遇獲得感

2018-02-28 16:12

香港數億日圓打劫案，作案者是國際通緝印度恐怖分子

2018-02-27 23:07

路透：王毅或升國務委員兼外長 分管涉台事務

2018-02-27 18:50

釋善意？劉鶴赴美 陸終止對美國白羽肉雞徵「雙反」稅

2018-02-27 19:24

港珠澳大橋車牌 5措施防炒賣

2018-02-28 02:56

美擬對中國鋁箔課徵重稅 中國「將採取必要措施」

2018-02-28 09:00

北京「兩會」新聞中心啟用 24小時開放

2018-02-27 23:34

劉鶴訪美5天 盼澆熄貿易戰火

2018-02-27 23:44

習近平修憲傳防太子黨奪權 對外領軍與美抗衡

2018-02-28 16:45

國台辦推31項惠台措施 台商台胞享大陸同等待遇

2018-02-28 13:10

4月國共論壇鎖定3議題 吳敦義近日申請登陸

2018-02-28 00:42

報效國家寫成「報銷」國家 大陸淮安教育局出大包

2018-02-28 15:08

大陸擬修憲 白宮：內政自行決定

2018-02-27 23:53

陳明通接掌陸委會 陸：只關心有無九二共識

2018-02-28 12:07

中國環保稅4月1日開徵 逾26萬戶要納稅

2018-02-28 13:57

中共提修憲建議 陸國台辦：繼續堅持和平統一

2018-02-28 12:07

苗族姑娘 歡慶百鳥衣節

2018-02-28 02:56

港府：世界經濟三大趨勢 港須把握

2018-02-28 12:51

陳明通接陸委會主委 國台辦：應回到九二共識正確軌道

2018-02-28 12:30

春運塞爆 7天逾百萬輛車返粵

2018-02-28 02:56

與美國情不同 池洪湖：中國需強有力領導人長期執政

2018-02-28 16:15

3女博士設工作室 推廣藝術

2018-02-28 02:56

中國美院開考 學生門口跪拜

2018-02-27 19:13

劉鶴才到訪 美商務部雙反制裁陸製鋁箔

2018-02-28 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top