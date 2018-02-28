大陸國台辦：惠台措施給台商和台胞巨大機遇獲得感

2018-02-28 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸國台辦發言人安峰山稱今日公佈實施的大陸「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，將切實擴大台企台胞特別是基層台灣民眾的受益面和獲得感。實現互利互惠，不斷增進兩岸同胞親情和福祉。

安峰山指出，中共十八大以來，大陸陸續出台一系列便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活的政策措施，為推動兩岸經濟文化交流合作發揮了重要作用。中共十九大提出，秉持「兩岸一家親」理念，願意率先同台胞分享大陸發展的機遇，將擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠。

安峰山稱，概括起來，這31條措施有三方面特點：一是此次出台的各項措施圍繞大陸重大行動計劃和國家重點研發計劃項目等，為台企台胞提供與大陸企業、大陸同胞同等待遇，例如台資企業參與「中國製造2025｣行動計劃適用與大陸企業同等政策；二是量身定制，「若干措施」起草過程中充分考慮到台資企業和台灣同胞的特殊情況和需求，回應台企台胞的普遍關切，提出針對性強的解決辦法。例如繼續在中西部、東北地區設立海峽兩岸產業合作區，鼓勵台資企業轉移並參與「一帶一路」建設，在廣電影視節目方面擴大市場開放；三是受益廣泛，「若干措施」涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多個領域，開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都是前所未有的，將切實擴大台企台胞特別是基層民眾的受益面和獲得感。

這些措施出台，將給台資企業和台灣同胞帶來巨大機遇和實實在在的獲得感。對台資企業來說，相關措施將幫助台資企業降低生產經營成本，加快轉型升級，拓展內需市場，獲得更多商機，實現更大發展。對台灣同胞來說，相關措施將為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供更多便利，創造更好條件，並推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

國務院台辦將繼續秉持「兩岸一家親」理念，會同國家發展改革委等有關部門加強政策落實，評估實施效果，並根據需要研究制定更多政策舉措，擴大和深化兩岸經濟文化交流合作，不斷增進兩岸同胞親情和福祉。

安峰山說，出台「若干措施」，是貫徹落實習近平對台工作重要思想和中共十九大精神的重要體現。「若干措施」著力為台資企業、台灣同胞提供與大陸企業、大陸同胞同等的待遇，將給台企在大陸投資興業和廣大台灣同胞在大陸發展帶來實實在在的好處，體現了率先同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願，彰顯了「兩岸一家親」的重要理念。