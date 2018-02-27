親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

習近平一人專政 專家：國際緊張恐加劇

2018-02-27 02:41中央社 香港26日綜合外電報導

中共有意刪除國家主席兩任制規定，專家指出，中國走向獨裁專制將擴大它與西方強權間的分歧，在未來幾年，導致關於安全和經濟政策的國際緊張情勢加劇。

中共中央委員會建議，刪除「中華人民共和國憲法」中，有關中國國家主席和副主席連任不得超過兩屆的表述。這項提議為國家主席習近平無限期掌權清除了阻礙。

分析家警告，乍看之下，這展現習近平的絕對權力，但實際上，由於64歲的習近平顯然不願潛在政敵崛起，這可能反倒是個衰弱的跡象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國政體從傳統意義看來，一點都不民主，但中共黨內體制仍存在一定的權力制衡，改革派與保守派人士看著他們的權力與影響力隨著時間推移而跟著消長。

雖然許多黨內事務都是黑箱作業，大部分專家同意，中共存在黨內派系，例如前國家主席江澤民的「上海幫」。部分專家認為，習近平大規模的反貪腐運動本身，就是打擊派系異己和潛在政敵的工具。

在中共宣布研擬刪除國家主席任期限制後，「中國共產黨不可說的秘密」（The Party: The SecretWorld of China's Communist Rulers）作者馬利德（Richard McGregor）寫道，這「對他（習近平）位居黨內高層、遭受反貪腐行動打擊的大批政敵傳達一項警告：他不會下台」。

他指出：「習近平有能力在短時間內通過這項決定，無疑展現他已抓牢所有權力槓桿。」

馬利德寫道：「然而，讓他覺得需要這麼做的這項事實，很可能顯示他感受到必須積累更多權力的急迫感，以壓制他的敵人。」

這可能導致中共黨內更多反彈，因為過去寄望能夠安然度過習近平風暴的人，現在除了與他奮力一搏以自保之外，已別無選擇。

這或許也會導致這個全球人口最多國家未來的政局不穩，因為在習近平全盤掌控的共產黨中，想要成為接班人選的政治人物會前仆後繼運用各種手段謀求上位。

另外，報導指出，習近平較過去中國領導人，對台灣採取更強硬的路線。

分析家警告，在大權獨攬下，若中國出現經濟震盪或諸如台灣議題上發生外交政策危機，習近平很容易成為眾矢之的。

後者發生的可能性日益增加，因為，隨著華盛頓當局撤出亞洲而出現權力真空，中國尋求填補，外界認為，習近平政權的特點在於更為冒進且自信的軍事和外交政策。（譯者：陳妍君/核稿：徐崇哲）

習近平中共共產黨

相關新聞

習獨大 陸投資前途繫於一人

2018-02-27 01:50

大陸異議人士 上書全國人大反修憲

2018-02-27 00:52

微博搜索「習近平」 批評字眼全遭封鎖

2018-02-27 00:46

陸媒：「三位一體」領導 發揮優勢

2018-02-27 00:42

紐時：習一人獨大 政策錯誤風險大增

2018-02-27 00:37

三中全會罕見提前 揭中共政改序幕

2018-02-27 00:35

顏擇雅：習近平修憲名不正言不順 政變風險飆高

2018-02-26 22:15

習近平料延任 中國大媽搶購「皇帝概念股」

2018-02-26 21:41

馬英九恩師：中共「已經忘記毛澤東獨裁教訓」

2018-02-26 18:47

中國修憲程序一次看懂

2018-02-26 18:14

中共修憲建議前後 官媒配合報導一波波

2018-02-26 18:09

中共修憲陸網民喊「變天」 藉小熊維尼諷「永不放手」

2018-02-26 17:25

習近平心腹丁薛祥：有高官想「篡黨奪權」

2018-02-26 17:20

中財辦主任劉鶴 ２月27日訪美

2018-02-26 16:19

【重磅快評】看「習皇帝」修憲背後的幾個異常之處

2018-02-26 15:23

習近平若終身掌權 「對港不是好消息」

2018-02-26 15:11

中共將取消國家主席連任限制 學者：確保領導三位一體

2018-02-26 14:19

習近平「稱帝」 吾爾開希：中國大陸走向更黑暗時代

2018-02-26 14:15

習近平可望再任 陳芳明：中國維尼元年

2018-02-26 14:05

學者：中共修憲若成真 形同回到君主制

2018-02-26 14:03

外媒看習近平擴權：中共可能重返廝殺權鬥

2018-02-26 14:02

影／打破連任限制 「習皇帝」當一輩子？

2018-02-26 13:46

馬英九不排除統一 徐永明：習近平登基後首個俯首稱臣

2018-02-26 13:43

美學者分析如習長期執政 短期對台不會大變動

2018-02-26 13:06

中國網友批習稱帝學北韓 當局封鎖留言

2018-02-26 12:58

中國國家主席取消任期 宋楚瑜：台灣有我們的堅持

2018-02-26 12:57

中共中央欲修憲 官媒搬出「廣大幹部群眾」相挺

2018-02-26 12:46

習近平修憲延任 環球時報：是理性也是信仰

2018-02-26 12:40

習近平連任國家主席超過兩屆？學者：中國走回君主制

2018-02-26 12:25

中國大陸將走上集權老路？ 柯P：等發生再說

2018-02-26 11:10

【重磅快評】除了罵習大搞帝制 台灣又該如何因應？

2018-02-26 11:07

陸修憲提3大改變 反對者致信全國人大

2018-02-26 11:01

中共中央修憲建議 紐時：習近平延長任期的三個風險

2018-02-26 10:45

修憲取消執政任期 陸媒：確保領導人「三位一體」

2018-02-26 09:51

陸修憲提議 海外學者連署強烈反對

2018-02-26 09:45

中國擬刪國家主席任期規定 美學者：惡兆

2018-02-26 02:20

習近平國家主席任期 將不設限

2018-02-26 00:50

三中全會今登場 黨領導一切 大部制改革

2018-02-26 00:09

學者觀點╱台灣得長期面對大陸強勢領導人

2018-02-26 00:05
看更多

熱門文章

中共中央修憲建議 紐時：習近平延長任期的三個風險

2018-02-26 10:45

馬英九不排除統一 徐永明：習近平登基後首個俯首稱臣

2018-02-26 13:43

【重磅快評】除了罵習大搞帝制 台灣又該如何因應？

2018-02-26 11:07

馬英九恩師：中共「已經忘記毛澤東獨裁教訓」

2018-02-26 18:47

影／打破連任限制 「習皇帝」當一輩子？

2018-02-26 13:46

【重磅快評】看「習皇帝」修憲背後的幾個異常之處

2018-02-26 15:23

連這都能仿！大陸破獲假保險套 每年數億流入市面

2018-02-26 16:35

顏擇雅：習近平修憲名不正言不順 政變風險飆高

2018-02-26 22:15

惹怒電梯遭逆襲 屁孩尿噴電梯按鈕後反受困

2018-02-26 12:03

中共將取消國家主席連任限制 學者：確保領導三位一體

2018-02-26 14:19

影／陸鬧婚惡習 酒醉老爸婚禮上強吻媳婦

2018-02-26 17:07

經濟解析／習近平延長任期對投資人有何意義？

2018-02-26 21:25

中共修憲陸網民喊「變天」 藉小熊維尼諷「永不放手」

2018-02-26 17:25

習近平心腹丁薛祥：有高官想「篡黨奪權」

2018-02-26 17:20

陸修憲提議 海外學者連署強烈反對

2018-02-26 09:45

習近平「稱帝」 吾爾開希：中國大陸走向更黑暗時代

2018-02-26 14:15

修憲取消執政任期 陸媒：確保領導人「三位一體」

2018-02-26 09:51

習近平連任國家主席超過兩屆？學者：中國走回君主制

2018-02-26 12:25

中國修憲程序一次看懂

2018-02-26 18:14

習近平料延任 中國大媽搶購「皇帝概念股」

2018-02-26 21:41

中國網友批習稱帝學北韓 當局封鎖留言

2018-02-26 12:58

習近平若終身掌權 「對港不是好消息」

2018-02-26 15:11

中國國家主席取消任期 宋楚瑜：台灣有我們的堅持

2018-02-26 12:57

華融簽30架購機協議 陸C919總訂單達815架

2018-02-26 14:06

中國大陸將走上集權老路？ 柯P：等發生再說

2018-02-26 11:10

習近平可望再任 陳芳明：中國維尼元年

2018-02-26 14:05

時隔一年格力電器又加薪 每人每月加4,688元

2018-02-26 09:52

陸修憲提3大改變 反對者致信全國人大

2018-02-26 11:01

吳敬璉：18屆三中全會336項改革應一條條去看

2018-02-26 08:53

習近平修憲延任 環球時報：是理性也是信仰

2018-02-26 12:40

美學者分析如習長期執政 短期對台不會大變動

2018-02-26 13:06

中共中央欲修憲 官媒搬出「廣大幹部群眾」相挺

2018-02-26 12:46

中共修憲建議前後 官媒配合報導一波波

2018-02-26 18:09

習近平獨大 一手打造政治頂層

2018-02-27 00:25

外媒看習近平擴權：中共可能重返廝殺權鬥

2018-02-26 14:02

學者：中共修憲若成真 形同回到君主制

2018-02-26 14:03

尷尬！揚州女媧雕塑 做成男人臉

2018-02-26 13:41

習近平時代修憲 港媒解讀5特點

2018-02-26 20:52

中國導演用生命「保全」的電影 柏林影展得獎

2018-02-26 15:05

長沙腦癱學生 托福高分、衝向世界

2018-02-26 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top