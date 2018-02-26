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中國擬刪國家主席任期規定 美學者：惡兆

2018-02-26 02:20中央社 華盛頓25日專電

新華社報導，中共建議刪除國家主席任期規定。對此，美國學者羅曼表示，這是不祥徵兆，歷史證明集權只會帶來混亂。戴博則認為這對台灣不是正面發展，但也不應過度反應。

新華社今天報導，中共中央委員會建議，刪除「中華人民共和國憲法」中，有關中國國家主席和副主席連任不得超過兩屆的表述。分析認為，這項修改將為現任中國國家主席習近平在2023年後連任掃除障礙。

傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）以「這是不祥徵兆」回答中央社郵件詢問。他表示，歷史證明集權於一人是不穩定的，政治將更受限、人民的權利也將變得更為脆弱，最終將導致混亂。

美國威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）則表示，習近平於2012年執政以來，中國境內政治環境更形壓迫，學界、智庫都不敢公開抨擊、甚至適度批評習近平主張，中國精英也普遍期望習近平能持續追求改革。

戴博認為，在沒有能檢視習近平權力的氛圍下，習近平的行為將會更不溫和，國內外政策會更大膽，但更加習主義化的中國，也可能會因為來自國內異議分子與外國觀點的威脅，變得更為封閉。

戴博指出，過去幾年外界一直傳聞習近平將在2023年之後持續掌權，今天這項宣布應不致讓美國大幅重新思考中國政策，美國應盡可能冷靜評估中國的發展，持續與中國接觸，但美國也應該對習近平持續掌權所反映的脆弱性保持警戒。

在問及習近平曾在中共第19次全國代表大會上觸及統一議題，未來他若持續連任將對兩岸關係帶來何種影響時，羅曼指出，重點不在習近平怎麼說，而在中國怎麼做。中國正在積極擠壓台灣的國際參與空間，試圖懲罰台灣的自由選舉、使其政權失去合法性，這一點是不會改變的。他也提到，美國應確保台灣民眾能決定自己的未來。

戴博則認為，這對台灣不是正面的進展，但也不需過度反應。美國與台灣應當增加雙邊接觸，特別是學界與智庫的往來，交換對中國發展的看法與分析。

習近平台灣中共

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