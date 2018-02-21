張小月：有些台商回家不方便 政府感同身受

2018-02-21 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



陸委會主委張小月今天出席「2018大陸台商春節聯誼活動」。記者周佑政／攝影 分享 facebook 陸委會主委張小月今天出席「2018大陸台商春節聯誼活動」時表示，Ｍ503航路爭議，政府必須做一些處理，造成有些台商回家過年不方便，政府感同身受。

張小月也強調，未來一年陸委會將加大關懷台商、台生的工作，另也將大陸台商投資權益，陸委會也將會同海基會、經濟部加強與台商的聯繫，協助台商轉型升級、回台投資，並持續關心台商家庭、照顧台商子女的教育等。

張小月表示，2月6日花蓮大地震造成很多寶貴生命的傷亡，包括從大陸來台自由行的旅客，陸委會要再次向罹難者家屬致上哀悼之意，也感謝台商朋友及中國大陸表達關心與熱烈捐款，政府會做好後續重建工作。

話鋒一轉，張小月說，今年1月4日中國大陸未經協商，就片面啟用Ｍ503等4條航路，造成東方、廈門航空的加班機，政府必須做一些處理，造成有些台商回家過年不方便，政府感同身受。因此為了全力協助台商、台生及台眷順利回台過年，政府也有很多協助措施。

張小月說，針對政府的政策，根據兩岸政策協會1月22日公布的民調，74%民眾不贊成中國大陸片面開通Ｍ503航路，85%支持政府要求陸方儘速和我溝通，63%支持政府不核准飛行M503航線航空公司春節加班機申請。經過這段時間，相信台商及國人，能理解政府為了兩岸安全與兩岸關係長遠的發展，所做的堅持與努力。

她表示，在兩岸關係方面，雖然雙方因為政治立場的差異，造成兩岸的波折，讓兩岸關係面臨一些不確定性。但總統多次公開強調，我們的善意沒有改變，承諾沒有改變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服，這是政府處理兩岸關係的一貫原則，我們會堅定維持。

張小月說，未來政府也會繼展現善意與彈性、務實與理性，向對方伸出友誼的雙手，敦促海峽兩岸實事求是，展現新思維，雙方共同努力，尋找互動的新模式，同時也衷心期盼，雙方發揮政治智慧，儘速進行協商對話，化解危機、共同合作，為兩岸人民增進福祉，為區域和平發展做出貢獻。