親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

台北市長選舉擠爆 這8人表態都想參選決戰柯P

張小月：有些台商回家不方便 政府感同身受

2018-02-21 11:38聯合報 記者周佑政╱即時報導

陸委會主委張小月今天出席「2018大陸台商春節聯誼活動」。記者周佑政／攝影
陸委會主委張小月今天出席「2018大陸台商春節聯誼活動」。記者周佑政／攝影
分享
陸委會主委張小月今天出席「2018大陸台商春節聯誼活動」時表示，Ｍ503航路爭議，政府必須做一些處理，造成有些台商回家過年不方便，政府感同身受。

張小月也強調，未來一年陸委會將加大關懷台商、台生的工作，另也將大陸台商投資權益，陸委會也將會同海基會、經濟部加強與台商的聯繫，協助台商轉型升級、回台投資，並持續關心台商家庭、照顧台商子女的教育等。

張小月表示，2月6日花蓮大地震造成很多寶貴生命的傷亡，包括從大陸來台自由行的旅客，陸委會要再次向罹難者家屬致上哀悼之意，也感謝台商朋友及中國大陸表達關心與熱烈捐款，政府會做好後續重建工作。

話鋒一轉，張小月說，今年1月4日中國大陸未經協商，就片面啟用Ｍ503等4條航路，造成東方、廈門航空的加班機，政府必須做一些處理，造成有些台商回家過年不方便，政府感同身受。因此為了全力協助台商、台生及台眷順利回台過年，政府也有很多協助措施。

張小月說，針對政府的政策，根據兩岸政策協會1月22日公布的民調，74%民眾不贊成中國大陸片面開通Ｍ503航路，85%支持政府要求陸方儘速和我溝通，63%支持政府不核准飛行M503航線航空公司春節加班機申請。經過這段時間，相信台商及國人，能理解政府為了兩岸安全與兩岸關係長遠的發展，所做的堅持與努力。

她表示，在兩岸關係方面，雖然雙方因為政治立場的差異，造成兩岸的波折，讓兩岸關係面臨一些不確定性。但總統多次公開強調，我們的善意沒有改變，承諾沒有改變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服，這是政府處理兩岸關係的一貫原則，我們會堅定維持。

張小月說，未來政府也會繼展現善意與彈性、務實與理性，向對方伸出友誼的雙手，敦促海峽兩岸實事求是，展現新思維，雙方共同努力，尋找互動的新模式，同時也衷心期盼，雙方發揮政治智慧，儘速進行協商對話，化解危機、共同合作，為兩岸人民增進福祉，為區域和平發展做出貢獻。

台商張小月陸委會

相關新聞

蔡總統：兩岸未來 取決雙方能否互釋善意

2018-02-21 12:12

美智庫：南海永暑礁恐將建成中共情報通信中心

2018-02-21 12:04

「扁時代兩岸環境差都能談」台商會長：大家要有信心

2018-02-21 12:49

傳港交所擬委任史美倫為下任主席

2018-02-21 12:28

田弘茂籲：大陸新領導班子用創意思維促進兩岸交流

2018-02-21 12:15

春節4天訪港旅客 65萬人次

2018-02-21 01:46

不亂買了！陸客告別「炫耀式消費」

2018-02-21 00:08

陸企業家指控：山東德州市委書記「不作為」

2018-02-21 00:04

大陸台商春節聯誼 蔡總統今出席

2018-02-20 23:52

川普去年訪中爆衝突！兩國維安人員因「核足球」掀混戰

2018-02-20 19:23

二孩政策 解不了人口危機

2018-02-20 00:04

中國「海歸」掀返鄉潮 矽谷緊張不安

2018-02-19 21:14

隔空激辯中國威脅論 美指陸南海部署在先

2018-02-19 11:41

西藏大昭寺失火 一片祥和？

2018-02-18 23:15

大陸「天宮一號」撞地球 專家：持續監控 無須擔心

2018-02-18 22:48

中國歷史學者章立凡：習近平想當世界領袖

2018-02-18 22:13

西藏大昭寺火災後 官媒發照片佛像還在

2018-02-18 20:16

天宮一號恐將撞地球 太空中心：台灣可能是墜落地

2018-02-18 15:50

國際形勢詭譎中國改革艱巨 習近平籲團結

2018-02-14 22:25

台生抱怨返台機票貴 海基會：願代轉達意見

2018-02-14 18:15

指日方不入救災現場 陸記者：陸委會打來問能否撤文

2018-02-14 15:23

台灣影視Ａ咖上春晚 幫忙吹唱主旋律

2018-02-13 16:52
看更多

熱門文章

13歲目睹媽媽遭棒打死 他忍22年除夕殺3父子報仇

2018-02-20 14:16

紅包歸誰？雲南女大生告爸媽 討29萬壓歲錢

2018-02-20 15:38

一句Happy Lunar New Year 超模劉雯被陸網友轟媚韓

2018-02-20 17:03

川普去年訪中爆衝突！兩國維安人員因「核足球」掀混戰

2018-02-20 19:23

不亂買了！陸客告別「炫耀式消費」

2018-02-21 00:08

星爺御用阿婆 96歲睡夢中辭世

2018-02-20 17:18

張小月：有些台商回家不方便 政府感同身受

2018-02-21 11:38

大陸行動支付超發達 台幹列出七大不得不的苦情

2018-02-21 12:14

喜在大陸過春節 台商：有兒時年味

2018-02-21 01:46

富智康估去年虧154億 3因素影響

2018-02-21 11:12

四川現罕見冰雪奇蚊 只賞雪不咬人 戲稱「佛系蚊」

2018-02-20 15:09

陸官媒：陸客今年春節在海外不再爆買

2018-02-20 20:36

大陸台商春節聯誼 蔡總統今出席

2018-02-20 23:52

中國將增遠洋漁船捕撈量 外媒：加劇海上衝突

2018-02-20 16:32

中國2男燒山還跳拍 消防怒批：30歲還不懂事

2018-02-20 14:03

影／求財心切！佛山男搖斷「搖錢樹」尷尬道歉

2018-02-20 15:30

港珠澳大橋主體工程完工 香港→珠海只要30分鐘

2018-02-20 15:21

霧鎖瓊州海峽 逾萬車輛滯留海南島

2018-02-21 11:02

曬熊掌和穿山甲年夜飯 陸網友被警拘留5日

2018-02-20 14:19

港股狗年首日大幅震盪 收盤下跌0.78%

2018-02-20 16:36

5萬人搶5百多名額！大陸中央戲劇學院藝考星味濃

2018-02-21 00:01

逾萬輛過海車 滯留海口

2018-02-21 01:46

初五返程 中國鐵路估運1060萬人次

2018-02-20 15:49

美智庫：南海永暑礁恐將建成中共情報通信中心

2018-02-21 12:04

蔡國強：文化自信在開放自在

2018-02-21 01:46

陸企業家指控：山東德州市委書記「不作為」

2018-02-21 00:04

今年4月起 黃河流域將實行禁漁期制度

2018-02-20 15:09

高中生拍短片「分數定我命？」 獲UNICEF HK首獎

2018-02-20 17:21

智慧物流上路 掀快遞革命

2018-02-21 00:06

京東物流攻台 將先找合作夥伴

2018-02-21 01:46

備案趨嚴 大陸網貸平台退出加劇

2018-02-21 01:46

大陸擊敗印度 入股孟加拉證交所

2018-02-20 23:59

重慶學霸獲世界最難考大學錄取 獎學金1000萬

2018-02-20 14:19

陸拚當科技強國 砸錢研發不手軟

2018-02-21 01:06

陸央企資產總額250兆 15%利潤成長創5年最佳

2018-02-20 13:24

金融族弱勢 港股狗年出師不利

2018-02-21 00:06

春運返程高峰 京地鐵大作戰

2018-02-20 15:37

三亞海鮮市場熱賣 搶貨供食客

2018-02-21 01:46

港股新春開市收黑 金融股領跌

2018-02-20 18:04

蔡總統：兩岸未來 取決雙方能否互釋善意

2018-02-21 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top