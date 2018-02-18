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中國歷史學者章立凡：習近平想當世界領袖

2018-02-18 22:13中央社 台北18日電

中共總書記習近平。 新華社
中共總書記習近平。 新華社
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中國歷史學者章立凡認為，中國國家主席習近平想當世界的領袖，他領導下的中國外交政策是向外擴張，將國內矛盾轉嫁出去，是毛澤東時代「輸出革命」的翻版，只是改為「輸出資本」。

獨立學者章立凡接受德國之聲中文網專訪，針對中國外交方針從已故領導人鄧小平時代的「韜光養晦」轉變為強勢，他說，中國的經濟實力比起鄧小平時代已有很大增強，國家戰略已發生變化，「韜光養晦」不適合中國現狀，中國目前採取更多是向外擴張的態勢。

他說，向外擴張也有利於執政當局增加自身實力並轉嫁國內矛盾。

章立凡列舉的中國國內主要矛盾包括：高速發展的經濟和落後的體制矛盾；迅速積累的巨額財富和社會分配不公的矛盾；人民對包括人權在內的各種權利訴求和維穩體制的矛盾。

他說，中國想要緩和這些矛盾，就需要轉移。做法是保持經濟成長，以及透過人民幣國際化、「一帶一路」建立人民幣結算的市場，把中國國內的通貨膨脹和經濟問題轉移出去，讓全世界來承擔。「一帶一路」並不只是為了轉移過剩產能。

他認為，中國現在的態勢就是要做世界領袖，習近平「不但想做中國的領袖，也想做世界的領袖」，因此花費大量資金做主場外交，包括對「一帶一路」的巨額投入。

章立凡說，中國的目標和已故領導人毛澤東的輸出革命相似，只不過中共現在採取的是經濟手段以及政治上的滲透。

他認為，「一帶一路」策略也是一種手段，它以資源抵押作為放貸的方式已經控制了很多國家的經濟資源，西方的價值觀、民主制度在未來都可能受到中國崛起的影響或衝擊。「中國夢」有可能是建立一個龐大紅色帝國的夢想。

去年11月30日由中共中央對外聯絡部主辦「中國共產黨與世界政黨高層對話會」，章立凡認為，這個大會之後，各國對中國的政治、經濟和軍事上的意圖，都已有警惕。

一帶一路習近平
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