兵馬俑赴美展出遭斷指 中方要求美方追究責任

2018-02-17 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



遠赴美國展出拇指遭盜的西安兵馬俑。取自北京青年報 分享 facebook

大陸國寶西安兵馬俑赴美展出，拇指竟遭盜。陝西省文物交流中心緊急要求美方追究責任，並啟動索賠程序。

媒體日前報導，一名廿四歲青年在美國費城富蘭克林科學博物館，進入已經閉館的展廳，從在美展出的一尊秦始皇陵兵馬俑上盜走一段拇指。美國聯邦調查局已找回被盜拇指，並逮捕涉案青年。

陝西省文物交流中心負責人回應北京青年報的查詢時說，美方博物館已就其安保措施出現嚴重漏洞，向陝西省文物交流中心致歉。目前美國當地法院以竊盜罪對肇事者正在庭審中。陝西省文物交流中心已成立應急小組，處理相關問題。陝西省文物交流中心將根據「展覽協議書」相關條款，要求美方嚴肅追究安防責任人的責任，依法嚴懲肇事者，並啟動索賠程式。

媒體報導指，去年十二月廿一日，監視器的影像顯示，美國特拉瓦州青年麥秋•羅哈納是在參加周末派對時，當晚九點十五分偷偷溜進已經閉館的費城富蘭克林科學博物館展廳，隨後又叫來兩名朋友，並帶著朋友四處參觀。

羅哈納的朋友沒一會兒就離開展廳了，但是羅哈納卻逗留了幾分鐘，並掏出手機用手電筒照著一個兵俑的手指仔細研究，他還站上陳列台，手臂搭在兵俑肩膀上來一張自拍。他折斷陳列在展廳的一個秦始皇兵俑手指，塞進自己左邊的口袋偷走。直到幾周後的一月八日，博物館的工作人員才發現這個兵俑少了一根手指。

美國聯邦調查局日前鎖定羅哈納的住所，並拿回被盜走的中國文物。一月十三日，聯邦調查局官員來到羅哈納家中詢問情況，並問他：「手上是不是有東西想要上交給聯邦調查局。」 羅哈納回到自己的臥室，從抽屜裏拿出一個兵俑手指，老老實實地交給了FBI。

隨後這個被盜的手指被歸還博物館。目前被控美術品竊盜罪的羅哈納已進入當地法律程式。費城富蘭克林學會博物館接受媒體採訪時表示，他們外包給安全服務承包商的安保系統有漏洞。展廳雖然閉館了，卻沒有鎖門，導致了前來參加聚會的客人能夠進入閉館的展廳。