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80後「老水兵」 當上中國最強驅逐艦艦長

2018-02-17 08:42世界日報 中國新聞組／北京18日電

東海艦隊052D型導彈驅逐艦——廈門艦艦長張平一。 圖／擷自當代海軍
東海艦隊052D型導彈驅逐艦——廈門艦艦長張平一。 圖／擷自當代海軍
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東海艦隊首艘052D型導彈驅逐艦——廈門艦的入列時間、艦長日前被披露，艦長張平一是80後。至此，中國海軍已有6艘最強驅逐艦052D服役，且三大艦隊均已裝備此型號，相應的其餘五位艦長分別是李朝輝（昆明艦）、李超峰（長沙艦）、趙岩泉（合肥艦）、李金偉（銀川艦）、周明輝（西寧艦）。

「當代海軍」雜誌的文章「跟拍24小時，052D上的男神終於曝光了！」顯示，廈門艦於去年6月10日入列東海艦隊，舷號為154。

報導稱，艦長為張平一，出生於1981年，卻已是一名沉穩的「老水兵」，十幾年前畢業於海軍大連艦艇學院，曾任三明艦艦長，目前為中校軍銜。

法制晚報看法新聞報導，廈門艦的入列，不但意味東海艦隊擁有首艘052D，還意味中國海軍三大艦隊從此均配備052D。

何為052D型導彈驅逐艦？看過電影「戰狼2」的人應該還記得：吳京及同胞危在旦夕時，一名艦長含淚喊出「開火」，中國驅逐艦遂連發數枚導彈，瞬間扭轉敵我局勢。那隻「滄海巨獸」就是052D。

報導指出，目前已服役的052D已達六艘。其中，廈門艦（舷號154）入東海艦隊，西寧艦（舷號117）入北海艦隊，昆明艦（舷號172）、長沙艦（舷號173）、合肥艦（舷號174）、銀川艦（舷號175）入南海艦隊，也被稱為守護南海的「四大金剛」。

首艘052D是昆明艦，2014年3月21日加入南海艦隊戰鬥序列，目前的艦長為李朝輝。

2015年8月12日，長沙艦交艦入列，目前的艦長為李超峰。2016年12月25日，由六艘軍艦組成的中國航母編隊首次突破第一島鏈，其中就包括長沙艦。

2015年12月12日，合肥艦入列服役，目前的艦長為趙岩泉。去年7月，中國海軍首次赴歐洲內海——波羅的海，參加第一階段的中俄2017聯合軍演，其中就有合肥艦。

報導稱，2016年7月12日，銀川艦入列命名，現任艦長為李金偉。去年7月，遼寧艦航母編隊參加香港回歸暨解放軍進駐香港20周年慶祝活動，其中就有銀川艦。

2017年1月22日，西寧艦入列命名，現任艦長為周明輝，他曾擔任過青島艦副艦長、青島艦實習艦長等職務，上校軍銜。他曾參加海軍第11批護航任務，並於2012年4月，指揮青島艦驅離可疑小艇，保護商船。

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