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中國添5「大殺器」 軍力大躍進

2018-02-17 08:33世界日報 中國新聞組／北京18日電

回顧2017年，中國誕生了多款「大殺器」，包括洲際彈道導彈東風41、首艘國產航母、「航母奶媽」呼倫湖艦、055級驅逐艦、第4代隱形戰鬥機殲20等等。

東風41 覆蓋地球每個角落

看法新聞報導，央視節目曾深度報導中國最新型的洲際彈道導彈東風41。據做客節目的軍事專家徐光裕描述，該導彈重60多噸，戰鬥部為1.6噸，可攜帶十個分導核彈頭。採用三級固體燃料推進，採用公路機動平台、鐵路機動平台、加固地井發射三種方式部署。徐光裕稱，速度快的話，也許2018年上半年就可以大規模服役了。

中國軍事專家楊承軍也分析，東風41射程可以覆蓋地球的每一個角落。

國產航母 建造期比國外減半

報導指出，海軍方面，2017年4月，中國首艘國產航母001A成功下水了。它從開建到下水，僅用不到26個月，比海外同類型航母建造周期縮短近一半。

國產航母工程總指揮胡問鳴透露，國產航母的順利下水，除了自主設計、建造以外，一級配套系統也全部是國產化的，標誌著中國具備了完整自主研發設計建造和工程管理的能力。

萬噸055艦 技術30年內不落伍

中國055級驅逐艦下水儀式去年6月底在上海舉行。據悉，055型是中國首批萬噸級驅逐艦，著眼未來30年技術發展研發的新型艦艇，未來是中國海軍編隊的核心艦艇，建成後將成為世界上戰鬥力最強大的驅逐艦。

據美國海軍情報局關於中國海軍軍力的最新報告中指出，中國055級驅逐艦超越了美國最新的驅逐艦，成為世界上最先進的防空艦。

呼倫湖艦 航母編隊最後拼圖

不僅國產航母進程加快，被稱為「航母奶媽」的補給艦呼倫湖艦也於9月入列。其不但噸位大（達4萬噸左右），航速也快（25節左右）。官方稱，它是中國自主研製具有世界先進水平的新型綜合補給艦，可為中國海軍航母編隊、遠海機動編隊提供海上伴隨補給，補全了中國航母戰鬥群中最後一塊拼圖。

殲20 隱形戰機列裝部隊

中國空軍殲-20。 新華社
中國空軍殲-20。 新華社
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此外，2017年7月建軍閱兵中，殲20首次以戰鬥姿態接受檢閱。11月初，空軍披露稱，殲20、運20已開展編隊訓練，其中殲20已列裝部隊。

據報導，殲20隱身效果好，其機動性、敏捷性和大仰角能力非常突出。中國青年報報導，殲20研製成功表明中國在軍機研發領域進入了世界第四代戰鬥機的第一梯隊，也體現了中國製造工藝和設計水平的飛躍。

殲20海軍導彈
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