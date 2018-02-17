中國大陸今年兩會涉改選修憲 議程看點大增

2018-02-17 08:24 中央社 台北16日電



今年3月初登場的中國全國兩會，由於將同時舉行國家主席到各部委首長的換屆改選，加上涉及國家監察委及習近平思想入憲所衍生的修憲，使本屆全國兩會議程及看點都較以往增加。

特別是國家副主席、國務院排名第2至4的副總理、國務委員等職務最後花落誰家，勢將成為外界關切的焦點。

在形式上，中國中央及地方的政府部門首長，每5年由同級「兩會」中的人民代表大會改選一次，成為外界通稱的「換屆」。在中央，下自國務院各部委部長、最高人民法院、最高人民檢察院院長，上至國家正副主席、國家軍委正副主席，均由全國人大票選產生。

預定3月5日開幕的中國全國人大會議，本身也是換屆（第13屆）後的第一次集會，成員的異動先前已引起一波討論。待會議正式開幕時，新成員的亮相勢必成為媒體關注及鏡頭捕捉的焦點。

在中央政府部門首長人事更替上，國家主席習近平、國務院總理李克強連任勢成定局，全國人大委員長、「兩會」中的全國政協主席，以及國務院排名第一的副總理，也可望如先前預期，分別由栗戰書、汪洋、韓正接任。

在剩餘的職務中，國家副主席、國務院排名第2至4的副總理、國務委員的歸屬，目前已引起海外媒體的猜測，其中又以國家副主席最受矚目。

這當中，呼聲最高的前中紀委書記王岐山，由於被推選為全國人大代表，且未被列為春節前被探視的黨內退休「老同志」，使王岐山出任國家副主席的可能性又高了一層。

至於修憲，根據中共19屆二中全會的「建議」，全國人大這次修憲的整體要求，是把中共19大確定的「重大理論觀點和重大方針政策」、特別是將「習近平新時代中國特色社會主義思想」載入「國家根本大法」。

此外，習近平一手主導的國家監察體制改革，並設立「國家監察委員會」，也將因此入憲，連帶成為修憲的重點項目之一。

在中共「以黨領政」體制下的中國，習近平思想及國家監察委修訂入憲，也將成為定局，成為中共口中「國家根本大法」的一部份。

至於國家監察委主任人選，由於中共已表明這一機構與中紀委合署辦公，加上地方級監察委均由同級中共紀委書記兼任，若無意外，應會由現任中共中紀委書記趙樂際兼任。