英機構報告：中國軍力 開始挑戰美國

2018-02-13 18:59 中央社 台北13日電



國際戰略研究所專家表示，中國逐漸取代俄羅斯，成為美國制訂武裝力量標準的指標。 中新社 分享 facebook

總部設在倫敦的國際戰略研究所專家表示，中國逐漸取代俄羅斯，成為美國制訂武裝力量標準的指標，特別是在中國致力追求現代化的空軍和海軍方面。

專家說，在歐洲，美軍仍然根據俄羅斯的實力來制訂威脅的標準。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，國際戰略研究所（International Institute for StrategicStudies，IISS）將於本週公布新一年度的「軍事平衡」報導。BBC透過採訪專家得知其中資料。

國際戰略研究所自1959年起，每年公布「軍事平衡」報告。這是一份評估各國軍事能力及國防開支的年度報告。

據報導，本年度的「軍事平衡」花一個章節講述中國和俄羅斯的空中發射武器。專家認為，這是對西方霸主地位的重要考驗。

「軍事平衡」作者提出，中國的空對空飛彈技術，到2020年「將極可能迫使美國及其地區盟友，不單要重新審視其戰術、技術及程序，亦要審視它們空中作戰研究計劃的方向」。

國際戰略研究所認為，相對地，中國軍隊的地面軍隊現代化進程稍微落後，目前僅約半設備可以在現代戰鬥中使用。

報導說，中國已經加入成為「軍事超級聯賽」的參賽隊伍，但中國在國際軍事影響力並不止於此。中國正在推行一項軍事出口策略。一般而言，中國樂意出售先進技術。要不一些國家本身沒有這種技術；要不就是擁有技術的國家只願售予盟友，把其他國家拒門外。

在軍事展覽中，中國企業展示出無數令人驚嘆、可配備彈藥的軍用無人機。「軍事平衡」指出，中國出售軍用無人機給多個國家，包括埃及、奈及利亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和緬甸等。

報導指出，美國不願意銷售技術，結果為中國開闢了市場，可說是美國始料不及。

國際戰略研究所專家表示，中國會為個別市場研製量身打造的武器，例如向非洲國家提供重量較輕的新型坦克，以應付當地的道路和設施。其他國家所推銷的重型坦克，大多難以適應當地的環境。