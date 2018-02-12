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越晚越冷！今晚到明晨寒流影響大 可能有6度低溫

陸「反無人機」 星國航展亮相

2018-02-12 02:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

為期6天的新加坡航展落幕，來自中國大陸的無人機在航展中備受關注，其中，珠海佰家科技有限公司展示的蜘蛛103無人機，吸引東南亞國家的官員專門前來參觀，並已有客戶提出採購意向。

新華社報導，珠海佰家科技有限公司總裁賀曉軍表示，蜘蛛103這款產品使用渦軸發動機，相比其他使用活塞發動機的同級別無人機產品，在穩定性、起飛速度、適應自然環境的能力等都具優勢。同時，由於採用雙旋翼設計，抗風能力較強，可在較大風力的環境進行搜救等作業。

作為一款軍民兩用無人機，蜘蛛103可通過加裝各類感測器等設備，可應用在環境監測、海洋監測、高速公路管理、治安管理、救災等多個領域。賀曉軍說，蜘蛛103無人機在飛行控制等方面居世界領先地位，新加坡等多個東協國家官員專門到展台參觀諮詢，並有兩家客戶提出採購意向。

中國朗星無人機系統有限公司則展出AT200大型貨運無人機的模型和相關解決方案。AT200無人機貨倉容積10立方公尺，有效載荷1.5噸，其巡航速度為每小時313公里，航程2183公里，滿載時可在200公尺以內完成起降，適用於海島、山地等交通不發達地區，也可用於點對點的貨運支線運輸。

朗星公司副總經理劉伏虎說，此次專門展示為東南亞多海島國家設計的貨運無人機解決方案，該方案使用的無人機對起降條件要求很低，非常適合為海島居民的日常快遞需要提供服務。

此外，來自中國大陸的「反無人機」企業展台，也吸引觀眾目光。作為一家雷達視頻監測融合系統解決方案提供商，成都智航天啟科技有限公司在航展上展示面向警用、安防領域客戶的反無人機應用。公司首席執行官張昕說，該公司的反無人機應用能夠對500公尺高度以下的近空低、小、慢目標進行反制，通過壓制無人機的控制信號和GPS信號，迫使無人機降落或返航。

他表示，智航天啟公司是首次參加新加坡航展，目標是增加曝光度，宣傳品牌。由於該公司的反無人機系統性價比突出，已有來自馬來西亞、緬甸、越南和泰國的潛在客戶提出採購意向。

新加坡東南亞

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