中共國家主席習近平春節前 看望少數民族

2018-02-11 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家主席、中共總書記習近平，在農曆新年前夕，前往西南少數民族地區視察，並問候少數民族同胞過年好。

今天下午，大陸騰訊微信、新浪微博瘋傳一張照片，習近平在眾多便衣警衛環繞下，面對身著雲南貴州四川彝族服裝的民眾，揮手致意。數十位民眾也帶著笑容向習近平揮手。