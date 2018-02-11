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中共國家主席習近平春節前 看望少數民族

2018-02-11 17:39聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共國家主席、中共總書記習近平，在農曆新年前夕，前往西南少數民族地區視察，並問候少數民族同胞過年好。

今天下午，大陸騰訊微信、新浪微博瘋傳一張照片，習近平在眾多便衣警衛環繞下，面對身著雲南貴州四川彝族服裝的民眾，揮手致意。數十位民眾也帶著笑容向習近平揮手。

往年春節，習近平會到一些地方視察，和當地民眾話家常，並提早祝福民眾新年好、春節快樂。習也會到邊疆地區，看望守望邊境的戰士，表達重視這些軍人的心意。

習近平在農曆新年前夕，前往西南少數民族地區視察。（微博照片）
習近平在農曆新年前夕，前往西南少數民族地區視察。（微博照片）
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習近平春節中共

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