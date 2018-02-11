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巴士翻覆後…駕駛群組留言「看明早報紙A1」

2018-02-11 17:47世界日報 香港新聞組／香港11日電

香港雙層巴士發生翻車意外，19死60傷。（星島日報）
香港雙層巴士發生翻車意外，19死60傷。（星島日報）
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大埔公路巴士翻覆意外死傷慘重，有消息指車禍原因疑為司機「發脾氣開快車」，30歲車長陳浩明10日晚遭警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛引致他人嚴重受傷兩罪拘捕。據了解，陳在意外發生後自行爬出車廂，呆站一旁，傳訊車長群組發生車禍，並留言稱「不想討論，聽朝會報紙A1」。

大公報報導，有輕傷乘客拍攝到意外發生初時的片段，指駕駛車速過快，駕車猶如「舞龍」。有現場消息傳出，車長因曾遲開車十分鐘，被乘客責備，因而「發脾氣」開快車，事發後有輕傷乘客欲揮拳打司機，粗口破口大罵。有巴士迷於事發後在討論區發放照片，拍到肇事巴士出事前的情況，又形容該名車長開車前曾與巴士迷閒聊。

自行脫困呆站 傳訊同事

據蘋果日報，有乘客憶述，巴士翻側後，車長陳浩明自行爬出車外，未有受傷，但未有即時協助救人，只是站在一旁指示其他逃出的乘客救人。有消息指當時陳曾到車尾查看受傷乘客，但他神情呆滯，在損毀巴士前走來走去，其間以WhatsApp與其他車長聯絡，當其他車長詢問有無人受傷時，他留言稱「不想討論，不用幫我賣廣告，聽朝會報紙A1」。

「被鬧兩句就拿開車出氣」

綜合媒體報導，被同事稱為「口罩明」的陳浩明是個巴士迷，但車長內部WhatsApp群組卻爆他駕駛態度惡劣，曾經「被人鬧兩句就拿開車出氣」，2014年入職七個月時，就曾在葵涌疑因高速入彎撞毀鐵欄及石柱，除令車頭損毀，亦令一名途人被碎片擊傷及一名乘客不適送院。

據報導，陳浩明於2014年入職，去年9月轉為兼職，昨意外發生時，他工作了四小時。九巴管理層表示，涉事車長「行車紀錄良好」，並強調車長有充足休息，工作編配符合工時指引。

香港車禍大埔

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