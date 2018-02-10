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廣角鏡／共軍殲20 列裝作戰部隊

2018-02-10 04:01聯合報 新華社

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中共空軍新聞發言人申進科九日高調宣布，中共自主研製的新一代隱身戰機殲20，開始列裝共軍空軍作戰部隊，向全面形成作戰能力邁出重要一步。

空軍中共戰機

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