中共神秘「幽靈部隊」：平時送快遞 戰時運坦克

2018-02-09 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



新浪軍事報導，中共空軍後勤部近日進行一場別出心裁的演練，就是利用民營物流公司的大型無人機為前線部隊運送各種補給，演練收到奇效。順豐公司的無人機出色的完成物資輸送任務，在規定的時間內將急需的物品送到指定的地點，證明這種補給方式很適合未來戰爭，因為未來戰爭的戰場環境將會更加複雜化。

這次演練引起全球的重視，都在關注中共開創的新作戰物資補給方式，這種方式將會大幅提高軍隊的補給能力，從而大幅度提高軍隊的持久戰鬥力。這次演練的成功說明在未來戰爭中，民用產品和民用裝備改軍用，是一種最能夠快速提高作戰實力的有效方式。這些裝備平時不引人注意，但一到戰時就能發揮巨大作用，堪稱一支「幽靈部隊」。

新浪軍事報導，對於後備戰爭能力的儲備，一般會想起停泊在美國加州貝尼西港（也被稱為舊金山灣）那支規模超大的艦隊，又被稱為「幽靈艦隊」。其實，美國的「幽靈艦隊」也有很多艦船停泊在加州的尤斯迪斯堡和得州的博蒙特。這支艦隊並不在美國正規的海軍編制中，它歸美國海軍後備役部隊負責管理。

這支「幽靈艦隊」是由美國海軍已經退役的戰艦組成，這些退役戰艦定期保養維護，隨時可以重新入役投入到戰鬥中，「幽靈艦隊」能在極短的時間內大幅提高美國海軍作戰規模和能力。

而中共的「幽靈艦隊」是指大型的商用船隊，這些船隻平時進行商業運營，為國家經濟做貢獻，但是在設計時卻充分考慮進行武器裝載問題，能運輸坦克火炮等多種軍事裝備。因此在戰時可以隨時進入作戰序列，承擔各種軍事物資運輸任務，跟物流公司無人機空運補給有著異曲同工之妙。

其中比較著名的就是2萬噸級的「長達隆」號滾裝船，其具備一次遠洋投送兩個整建制機步營的能力，而且已經參加過多次軍方組織的投送演練，在演練中表現出色，能適應未來戰爭的需求。