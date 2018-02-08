李凈瑜布魯塞爾發聲 國際人權團體表支持

2018-02-08 02:32 中央社 布魯塞爾7日專電



台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜今天表示，對政治良心犯而言一天都是重刑，只要李明哲一天在牢中，她會持續營救。

李凈瑜為籲請國際社會關注李明哲案，昨天赴位於法國史特拉斯堡的歐洲議會總部，拜會多位議員獲得支持後，今天中午抵達比利時布魯塞爾，出席駐歐盟兼駐比利時代表處舉辦的座談會，與「國際人權聯盟」、「國際人權無彊界組織」、「人權觀察」、「公平審判」及「國際聲援西藏運動」等團體人士交流。

座談會中，她感謝國際非政府組織朋友的關切及支持，給予他們許多溫暖，另表示要向國際人權團體提出數項請求，包括中國大陸出示的文件上，李明哲的健康狀況欄呈現空白，讓人非常擔心他在獄中的健康狀況。

李凈瑜已寫20多封信，但沒收到一封回信，更重要的是中國大陸還不讓她前往探視，這些都希望國際社會提供協助。

李凈瑜指出，希望人權團體能寫信給李明哲，並強調這項行動是政治良心犯在獄中最重要的力量。她舉例民進黨前主席施明德及南非前總統曼德拉，都因收到民間信件，轉化成堅持下去的重要力量，希望人權團體可以給李明哲關注。

會中提到聘請律師協助李明哲，李凈瑜表示，在她研究的台灣轉型正義檔案當中，所有威權政治底下的法律審判都只是形式。如果委請律師，在法庭上，「我無疑是為他披上法律正義的法袍」。

她對人權團體表示，去年李明哲宣判後國際媒體都問對判刑5年的看法，「我回應是，坦然面對折磨是人權工作者的信條，但只要李明哲一天不自由，我就會持續不斷營救，對一個政治良心犯而言，一天都是重刑」。

「國際人權聯盟」代表瓊馬爾莉（Ariel Giumarelli）聽取李凈瑜及隨行的台權會秘書長邱伊翎、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧說明後，表示對李明哲案的支持，會思考如何在歐盟層面上表達支持，未來也會適時對李明哲的健康狀態提出呼籲。

「國際聲援西藏運動」歐洲事務部執行長梅登（Vincent Metten） 表示，李凈瑜來歐洲發聲很重要，因為她提供李明哲的第一手狀況，在歐洲議會通過支持李明哲的決議案後，歐盟應持續關注案件。

座談由駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁主持，歷時1個小時結束，會後出席的人員共同拿起「言論自由，李明哲無罪」的黃絲帶合影。