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林榮基：到台灣繼續開銅鑼灣書店

2018-02-08 02:23中央社 台北7日電

香港銅鑼灣書店事件主角之一的林榮基近日接受德國之聲專訪時透露，籌辦台灣書店的事已基本確定；台灣書店若經營順利並條件許可，下一步將回香港再開書店。

他並表示，春節後將來台，敲定究竟是租用或買下預計做為書店的店舖。

銅鑼灣書店以販售中國禁書為人所知。2015年下半年開始，包括書店創辦人兼店長林榮基、股東桂民海、李波及員工等多人陸續在中國、香港或其他國家失蹤，最後證明是遭大陸當局帶回，事件引發國際社會關注。

主角之一的林榮基將於本月中旬出席聯合國人權峰會前夕，接受了德國之聲專訪。他說現在過著退休生活，大部分時間在閱讀和寫作，並參加和支持與民主議題有關的活動，希望盡自己責任，為香港民主出一份力。

林榮基稍早時曾透露將在台灣開書店。對此，他在訪談中表示：「籌辦台灣書店的事基本上已定了下來。過了農曆新年後，我便會再前往台灣一趟，去敲定到底是租用還是把店子買下來經營。」

至於台灣書店未來的經營模式，林榮基說，基本上還是會依照過往銅鑼灣書店的模式，延續銅鑼灣書店的精神。

他還表示，「香港與台灣一樣，沒有『禁書』這個規限。因此，台灣的書店一樣會售賣一些『中共禁書』。我們主要服務台灣當地的讀者及一部分遊客。如果內地（大陸）讀者要求，仍然會想辦法郵寄書本給他們。」

他也透露，台灣書店若可順利經營，「下一個階段，有條件便會回到香港再開書店」。（編輯：周慧盈/馮昭）

香港林榮基銅鑼灣書店
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