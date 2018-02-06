北京訂出黑道最後金盆洗手日：2018年3月1日

2018-02-06 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸官方上個月底宣布，將在全國開展大掃黑行動後，本周又進一步發布通告，訂出黑道最後金盆洗手日：2018年3月1日。通告稱，「自本通告發布之日起至2018年3月1日，主動投案自首、如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。在此規定期限內拒不投案自首、繼續為非作惡的，將依法從嚴懲處。」

新華社1月24日報導，中共中央、國務院已發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》。多維新聞指出，中共中央決定對「黑惡勢力」加大打擊力度，官方措辭中使用了「鬥爭」二字，其言辭激烈，顯示出這次「專項行動」的果斷和決絕。

根據新華社5日報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等四部門，已聯合發布《關於依法嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告》，「黑惡勢力是經濟社會健康發展的毒瘤，是人民群眾深惡痛絕的頑疾，必須堅決依法予以打擊。」第一條更明訂，3月1日前主動投案自首，將可獲從輕發落。

通知並要求「黑惡勢力犯罪人員」的親友，應積極規勸其儘快投案自首。通知稱，「經親友規勸、陪同投案的，或者親友主動報案後將犯罪人員送去投案的，視為自動投案。」

但若是窩藏、包庇黑惡勢力犯罪人員，或者幫助洗錢、毀滅、偽造證據以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的，將被依法追究刑事責任。

通知還提出「窩裡反條款」，「黑惡勢力犯罪人員到案後有檢舉、揭發他人犯罪並經查證屬實，以及提供偵破其他案件的重要線索並經查證屬實，或者協助司法機關抓獲其他犯罪嫌疑人的，可以依法從輕或者減輕處罰；有重大立功表現的，可以依法減輕或者免除處罰。」

在4日公布的2018年中共中央「一號文件」、「中共中央、國務院關於實施鄉村振興戰略的意見」也提到，將「深入開展掃黑除惡專項鬥爭，嚴厲打擊農村黑惡勢力、宗族惡勢力，嚴厲打擊黃賭毒盜拐騙等違法犯罪。」