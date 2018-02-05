春節航班被迫取消 台生上演「人在囧途」要求國賠

2018-02-05 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立院黨團今舉行「搞什麼飛機！ 台商返鄉人在冏途」記者會。圖／國民黨團提供 分享 facebook 國民黨立院黨團今舉行「搞什麼飛機！ 台商返鄉人在冏途」記者會表示，交通部民航局上個月宣布「暫不核准」大陸兩家航空公司春節加班機，176個航班被迫取消。台灣學生聯誼會總會長邱榮利指出，台灣學子要回家像是「人在囧途」的台囧，有人買不到票只好買除夕紅眼航班的商務艙，初一早上才能回到家，真的太悲哀了，台灣學生應該要求國賠。

邱榮利指出，日前針對聯誼會員做調查，目前仍有將近1成1000多人買不到返鄉機票，更有許多人遭到退票，不知何去何從。

邱榮利強調，每逢佳節倍思親，過年在海外求學的同學想回家看父母親，這麼簡單的訴求有這麼困難嗎？台灣學子要回家像是人在囧途的台囧。他諷刺，還有人一輩子都沒買過商務艙，買不到票只好買除夕紅眼航班的商務艙，初一早上才能回到家，真的太悲哀了；回家成本變高，台灣學生應該要求國賠。

中華優質旅遊發展協會理事李奇嶽表示，因為政府突然的決定，從大陸返鄉機票都要貴5000至8000以上，還訂不到直飛航班。他並訴說親身經歷，在大陸春運期間至其他城市轉機的困難度，以及改走海運的耗時與艱辛，不論從哪裡轉都大大提高成本與時間，還無法保證順利回到台灣過節。

李奇嶽指出，M503是國際民航組織允許大陸申請的航線，因此飛安問題根本不存在，有問題政府應向該組織提出申訴；至於所謂「國安」問題，則取決於兩岸政府關係的穩定與否。不論飛安或國安，若有問題也應由政府出面加以調處，而不是拿台商當犧牲品。

國民黨團書記長李彥秀表示， Ｍ503爭議從馬政府時代就有了，過去政府有一個可以隨時溝通協商的管道，現在因為兩岸僵局，造成現在必須取消176個航班，影響6萬台商；民進黨面對兩岸僵局，應該提出更好地談判籌碼，讓台商回家是人民基本權利，蔡政府找不到談判籌碼，不該讓台商的權益消失，政府應儘速找回有機會回到談判桌協商的方法。

李彥秀質疑，交通部提出的五大輸運方式，讓台商返鄉之路變得既貴又遠，且充滿變數，呼籲相關單位窮盡洪荒之力，儘速尋求解決之道，減輕台商等返鄉的金錢與心理負擔，讓大家能過個好年。

國民黨立委陳學聖表示，兩岸直航現在竟倒退到17年前陸委會主委蔡英文時代的「小三通」，令人唏噓！春節返鄉不論國內外，都是在外遊子年度最重要的心事，人倫常情，兩岸關係衍生的政情紛擾，都不應該影響尋常百姓對於親情團聚的殷盼，甚至成為政治角力下的「人質」或祭旗。

國民黨團批評，M503航線兩岸政府暗自角力，政治效應不斷發酵，歹戲拖棚，部分台商、台幹、台生被迫要走小三通、再轉搭軍機，回家之路變遠、變貴，成為春節返鄉最大受災戶與政治祭旗，觀光旅行業者也大受衝擊。