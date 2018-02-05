鄉村振興戰略 中共要管到2050年

2018-02-05 13:53 中央社 北京5日電



中共中農辦副主任吳宏耀。中新社 分享 facebook 中共中農辦副主任吳宏耀今天表示，「國家鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）」初稿已報批，實施鄉村振興戰略是長期歷史性任務與現代化建設全過程，「要管到2050年」。

新華社昨天發佈今年第一號文件「中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見」。中國國務院新聞辦公室今天舉行新聞發佈會，吳宏耀出面解讀中央一號文件的精神。

吳宏耀指出，實施鄉村振興戰略是黨和國家的大戰略，必須要規畫先行，強化鄉村振興戰略的規畫引領。中央一號文件提出要制訂「國家鄉村振興戰略規畫（2018-2022年）」，目前初稿已基本形成，正在按程序進行報批。

對於「規畫」與中央一號文件的政策孰高孰低關係。吳宏耀表示，中央一號文件是為實施鄉村振興戰略定方向、定思路、定任務、定政策，明確長遠方向，搭建起鄉村振興的「四梁八柱」。

他指出，「規畫」則是以中央一號文件為依據，明確到2020年全面建成小康社會時和2022年召開黨的20大時的目標任務，細化、實化鄉村振興的工作重點和政策舉措。

至於鄉村振興戰略的執行時間性，吳宏耀指出，實施鄉村振興戰略是一項長期的歷史性任務，將伴隨著現代化建設的全過程，要管到2050年。因此須做好頂層設計，注重規畫先行、突出重點、分類實施、典型引路。

他表示，在實際工作中，要防止層層加碼、「颳風」搞運動、搞「一刀切」。例如，目前在貧困地區，鄉村振興就是要集中精力、盡銳出戰、穩紮穩打、集中力量打好精準脫貧攻堅戰，為鄉村振興打好堅實的基礎。