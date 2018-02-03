學運青年獲提名諾貝爾獎 官員：外國政客不了解香港

2018-02-03 12:29 中央社 香港3日電



對於香港3名前學運領袖獲提名競逐諾貝爾和平獎，香港政務司長張建宗今天首次回應說，外國政客「不了解香港實情」。

美國部分國會議員日前已致函諾貝爾委員會，提名香港前學運領袖黃之鋒、羅冠聰、周永康和整個「雨傘運動」角逐諾貝爾和平獎。

張建宗今天上午首次回應記者相關提問時，作以上表示。

他並說，香港是法治的地方，而「占中」是違法行為。

香港2014年爆發爭取普選行政長官的「占領中環運動」（又稱雨傘運動），黃之鋒等3人是運動中的青年領袖。