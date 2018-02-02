華爾街日報：天主教想和解 將承認中國任命主教

2018-02-02 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華爾街日報引述知情人士報導，天主教教宗方濟各已決定接受大陸政府任命的七位天主教主教的合法性，向尋求雙方和解對話邁出一步。台灣和梵蒂岡的邦交接下來會如何演變，值得關注。

梵蒂岡過去一直不承認這些主教的職位，這是天主教教廷和標榜無神論的共產黨之間長久以來的僵局之一。但方濟各將取消開除上述七位主教的教籍，承認他們是當地教會的領袖。

報導說，此舉反映教廷有意改善和中國大陸的關係，結束政府掌控的教會和忠於羅馬的所謂地下教會之間的分裂。

根據世界宗教資料（WRD）的統計，2015年，北京政府支持的教會有730萬天主教徒，體制外則有1,050萬天主教徒。

方濟各的和解意圖，在大陸加緊管制宗教活動的此刻，分外引人注目。

已退休的香港樞機主教陳日君接受華爾街日報訪問，警告教廷不要和中國大陸打交道。他說：「丘吉爾曾說，『怎能和極權政權打交道？怎能信任極權政權？』他們純然不值得信任。」

但教會裡另有部分人士，把與愈來愈強大的中國進行和解，視為維持中國影響力的必要手段。去年8月前擔任香港地區樞機主教的湯漢，去年發表論文時稱和解是「兩害相權取其輕」。

根據知情人士的說法，梵蒂岡已將方濟各的決定非正式通知給北京政府，但尚未簽署成為法律；可能今年春天就會正式宣布。

接下來要看大陸是否接受提議，同意方濟各對未來主教人選有否決權，可核准或駁回北京政府決定的人選。