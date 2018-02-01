英首相拒簽署一帶一路諒解備忘錄 中共不爽

2018-02-01 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



正在中國大陸訪問的英國首相梅伊拒絕簽署習近平倡議的「一帶一路」備忘錄，使她的訪問行程蒙上一層陰影。路透 分享 facebook 多維新聞報導，英國首相梅伊正在訪問中國大陸，但是她仍然拒絕在「一帶一路」倡議問題上給予中國支持，這使得的她的訪華之行蒙上陰影。英國首相梅伊昨天與中共國務院總理李克強會面。儘管雙方見證簽署經貿等多領域的雙邊合作，英媒今天指出，梅伊拒絕簽署有關「一帶一路」的諒解備忘錄。

報導引述英國金融時報，一名接近談判人士表示，中共從去年耶誕節前就開始對英國首相施壓，但梅伊的助理們證實，此次梅伊訪中沒有簽署「一帶一路」諒解備忘錄。

英國政府消息人士證實說，英國並沒有簽署一項諒解備忘錄，給予「一帶一路」倡議英國官方的支持。報導稱，「一帶一路」是中共國家主席習近平大力提倡的項目，價值9000億美元。

報導稱，批評人士說，這個項目的目的是將地區的其它國家進一步拉入中國影響力的軌道，這個項目還給予了中國承包商不公平的優惠待遇。

北京時間1月31日，在同中共國務院總理李克強的一場聯合記者會上，梅伊說，英國是「一帶一路」項目的天然搭檔，但並沒有給予這個項目明確的支持。相反，她只是說，兩國會繼續合作來確定如何才能最好地在「一帶一路」項目上合作，確保它符合國際標準。這暗示著，兩國並沒有達成一致。

報導稱，在中英官員會晤前，英國不願意簽署備忘錄引發了緊張，有報導稱，中國官員甚至拒絕接聽來自英國方面的電話。

一名英國官員說，沒有簽署備忘錄，他們積極地談了這個項目會帶來的潛在影響，但是有一點很重要，必須用正確的方式落實，他們會繼續對話。

英國「金融時報」曾於1月26日引述來自英國政府的消息披露說，梅伊原本計劃在訪北京期間與中英雙方企業界高層召開投資會，這一會議被稱為是「一帶一路」招商會。不過，這一商會目前面臨被取消的威脅。原因是中方要求梅伊明確表態認可中國的「一帶一路」計劃，梅伊對此卻多有顧慮。