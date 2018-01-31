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遭教廷駁斥 陳日君說愛教宗愛教會

2018-01-31 22:38中央社 梵蒂岡31日專電

教廷要求中國合法主教退位，引發風波，梵蒂岡昨天質疑教會有人混淆視聽，被影射的退休樞機主教陳日君今天說，身為慈幼會士，要「愛青少年、愛教宗、愛教會、愛社會」。

退休的香港樞機主教陳日君29日在部落格撰文，質疑教廷負責中國事務的官員，最近與中國的對話方向是出賣教會，且教宗方濟各不知情。梵蒂岡新聞室昨晚發布聲明澄清，表示教廷非常驚訝又遺憾地看到，有教會內部人士提出不同的說法，混淆視聽並引起爭議。

聖鮑思高（St. John Bosco）是天主教慈幼會創辦人，陳日君在他的臉書（Facebook）以中文寫道，「我們慈幼會士，就要學習會祖，愛青少年、愛教宗、愛教會、愛社會」，後面用英文再說一遍。

紀念短文之後，有網友在下方留言表示，根據聖鮑思高的傳記影片，鮑思高也曾被教會誤會，最後他不但保守了信仰，且得到了平反。

鮑思高傳記影片中描述，他創立慈幼會時，曾遭一位樞機主教反對，甚至在無罪的情況下被迫公開道歉，這個打擊讓當時生病的鮑思高痛苦欲絕，但為實現天主向他啟示的夢境，他還是順服道歉，展現謙卑的榜樣，最後慈幼會終獲教宗同意設立。

陳日君所屬的天主教慈幼會，在全球以促進兒童青年福利、教育聞名，教廷國務院長帕洛林（PietroParolin）28日剛前往義大利北部齊奧（Schio），為慈幼會一所新學校舉行降福祈禱和彌撒儀式，該校的太陽能發電板是由中華民國政府捐贈的。

陳日君29日發文證實，教廷應北京要求，命令中國兩位合法主教讓位給中國大陸官派主教，多家國際媒體引述文章，並以標題質疑「梵蒂岡向中國出賣教會」。

教廷新聞室昨天發出新聞稿反駁，帕洛林今天接受義大利媒體新聞報（La Stampa）的「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider）專訪，回應教廷為何要與人民中國對話。他說，中梵對話的最終目標是為達到教會合一，教廷希望能在善意下持續與中國對話。

教宗梵蒂岡
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