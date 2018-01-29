港前樞機主教：中國合法主教遭逼退 教宗下令調查

2018-01-29 21:24 中央社 梵蒂岡29日專電



退休的香港樞機主教陳日君今天表示，對於傳出梵蒂岡要求中國兩位合法主教讓位給非法主教的事情，教宗事前並不知情。

陳日君說，教宗也已下令要求梵蒂岡高官，不要製造另一起迫害主教的事件。

天主教媒體「亞洲新聞」22日報導，梵蒂岡派出代表團到北京，要求廣東汕頭與福建閩東兩個教區的合法主教，讓位給中國官派自選的非法主教，此事在中國教會引起軒然大波，不少教友對梵蒂岡的決定表達震驚失望。

陳日君今天在自己的部落格發表給「新聞界的各位朋友」長信，回應近日來紛擾的訊息。

他表示，去年10月，汕頭的莊建堅主教收到教廷指示要求退位，請陳日君協助聯繫教廷確認訊息，陳日君派人親手把莊建堅的信送交教廷傳信部，副本也給教宗，但他不知道教宗是否收到副本。

陳日君說，幸好當時總主教韓大輝還在羅馬，韓大輝趁就任新職向教宗道別的機會，和教宗談到汕頭與閩東的事，得知原來教宗並不知情，教宗也答應會關注此事。

陳日君指出，他聽完韓大輝的說法感到放心，但去年12月莊建堅再度被要求讓位的消息，讓他感到震驚，年老傷心的莊建堅主教委託陳日君再帶一封回應信給教宗，陳日君為確保信能交到教宗手中，立刻決定親自飛一趟羅馬。

陳日君此行事前非常保密，但他澄清自己並未在寒風中攔轎喊冤。

他表示，他在1月10日參加教宗在保祿六世大廳的公開接見，把莊建堅的信交給教宗，當天下午就接獲通知，教宗將另行在1月12日傍晚接見他。

他說，他與教宗大約會面了半小時，「我說話也不太有次序，但我以為我成功讓教宗意識到了他在中國的忠誠兒女們的憂慮」。

陳日君表示，他當面詢問教宗是否已有機會，如答應了韓大輝主教，處理了那些事情（指汕頭閩東主教讓位爭議）？教宗說：「有，我告訴了他們（教廷的高官）不要製造另一個敏真諦（Mindszenty）事件！」

陳日君說，他覺得教宗的答覆實在不能更對題、更富意義，敏真諦樞機在共產政權下的匈牙利首都擔任主教，也是全匈牙利的首席主教，他被共黨監禁數年，受盡折磨。

在1956年匈牙利「短暫革命成功」的日子，革命者把敏真諦樞機從監獄救出，在紅軍鎮壓革命前，他到美國大使館找到庇護。在政府的壓力下，教廷命令他離開祖國，並立即任命一位政府歡迎的主教接他的職位。

至於前往北京的梵蒂岡代表是誰？陳日君說，依亞洲新聞社報導，那位主教是克勞迪奧‧瑪利亞‧切利（Claudio Maria Celli），他不知道該位人士以什麼身份參與這事，但他也有理由「相信」那人正是切利總主教。