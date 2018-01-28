中日外長會談 提及台灣議題
中國外交部長王毅與日本外相河野太郎今天在北京會談。根據環球網報導，王毅說，希望日方根據「一個中國」原則處理台灣議題；河野則說，日方將堅持按照1972年日中聯合聲明處理涉台問題。
報導指出，王毅向河野太郎說，雙方已就妥善處理敏感問題確立了原則和準繩，「希望日方重信守諾，按規矩辦事，根據『一個中國』原則處理台灣問題，切實尊重中方在涉藏、涉疆等問題上的主權和安全權益。」
根據這項報導，河野太郎向王毅表示，「日方將繼續堅持按照1972年日中聯合聲明規定處理涉台問題，認為西藏、新疆事務屬於中國內政，願妥善處理相關問題。」
王毅在北京釣魚台國賓館舉行的這項會談中說，雙方應不折不扣遵循中日4個政治文件精神和4點原則共識，堅持以史為鑑、面向未來，確實維護兩國關係政治基礎。
他說，雙方應構建政治互信，希望日方從根子深處把握好對中國認知，真正把中國當作夥伴而不是對手，把中國發展視作機遇而不是威脅。
河野太郎表示，發展穩定的日中關係不僅符合兩國利益，也符合整個國際社會的利益。日本願以紀念日中和平友好條約締結40周年和中國改革開放40周年為契機，牢記原點，不忘初心，本著戰略互惠精神和「互為合作夥伴，互不構成威脅」共識，推動日中關係邁向新的階段。
根據報導，雙方認為高層交往對兩國關係改善發展具有重要引領作用，同意盡快召開新一輪中日韓領導人會議並為此營造適宜環境。
報導還說，日方對參與「一帶一路」建設、探索三方合作表明積極態度。雙方應共同努力，使東海成為和平、合作、友好之海。雙方還就朝鮮半島核問題等國際及地區問題深入交換意見。
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