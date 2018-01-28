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中日外長會談 提及台灣議題

2018-01-28 20:07中央社 台北28日電

中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館同到訪的日本外相河野太郎舉行會談。中新社
中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館同到訪的日本外相河野太郎舉行會談。中新社
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中國外交部長王毅與日本外相河野太郎今天在北京會談。根據環球網報導，王毅說，希望日方根據「一個中國」原則處理台灣議題；河野則說，日方將堅持按照1972年日中聯合聲明處理涉台問題。

報導指出，王毅向河野太郎說，雙方已就妥善處理敏感問題確立了原則和準繩，「希望日方重信守諾，按規矩辦事，根據『一個中國』原則處理台灣問題，切實尊重中方在涉藏、涉疆等問題上的主權和安全權益。」

根據這項報導，河野太郎向王毅表示，「日方將繼續堅持按照1972年日中聯合聲明規定處理涉台問題，認為西藏、新疆事務屬於中國內政，願妥善處理相關問題。」

王毅在北京釣魚台國賓館舉行的這項會談中說，雙方應不折不扣遵循中日4個政治文件精神和4點原則共識，堅持以史為鑑、面向未來，確實維護兩國關係政治基礎。

他說，雙方應構建政治互信，希望日方從根子深處把握好對中國認知，真正把中國當作夥伴而不是對手，把中國發展視作機遇而不是威脅。

河野太郎表示，發展穩定的日中關係不僅符合兩國利益，也符合整個國際社會的利益。日本願以紀念日中和平友好條約締結40周年和中國改革開放40周年為契機，牢記原點，不忘初心，本著戰略互惠精神和「互為合作夥伴，互不構成威脅」共識，推動日中關係邁向新的階段。

根據報導，雙方認為高層交往對兩國關係改善發展具有重要引領作用，同意盡快召開新一輪中日韓領導人會議並為此營造適宜環境。

報導還說，日方對參與「一帶一路」建設、探索三方合作表明積極態度。雙方應共同努力，使東海成為和平、合作、友好之海。雙方還就朝鮮半島核問題等國際及地區問題深入交換意見。

王毅北京一帶一路

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