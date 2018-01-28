江蘇檢方：曾破獲涉台軍事「重大間諜案」

2018-01-28 20:30 中央社 台北28日電



港媒報導，中國江蘇省人民檢察院檢察長劉華今天公布，江蘇省先前破獲一起向台灣提供軍事情報的「重大間諜案」，兩名犯罪嫌疑人已被提起公訴，正在法院審理中。

香港文匯網報導，劉華今天在江蘇省第13屆人民代表大會第一次會議上作工作報告時表示，蘇州市檢察院2017年5月起訴馬亮亮、梁鑫向境外組織提供軍事情報的重大間諜案。

文匯網報導，被告馬亮亮、梁鑫2016年7月在河北保定打工期間，「被台灣間諜吳榮同勾連策反」。

報導說，兩人在明知對方為間諜的情況下，通過QQ郵箱、網易郵箱接受指令，利用曾在武警北京總隊服役的便利條件，搜集並向吳榮同報送武警部隊訓練、部隊和軍工企業內部部署以及軍工企業裝備測試等相關情資，對大陸軍事安全造成嚴重危害。

蘇州市檢察院2017年5月對馬亮亮、梁鑫以涉嫌間諜罪依法提起公訴，此案正在法院審理中。

劉華在工作報告時表示，去年江蘇檢方依法查辦危害國家安全犯罪，開展反分裂、反滲透、反顛覆、反邪教鬥爭和打擊網路政治謠言專項行動，起訴危害國家安全、利用邪教組織破壞法律實施案件146件255人。當中提到間諜案。

文匯網報導，間諜罪在中國大陸屬於嚴重犯罪，根據中國刑法規定，一旦被認定犯有危害國家安全的間諜罪，將被判處10年以上有期徒刑或無期徒刑；對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑；情節較輕的，也會被處以3年以上10年以下有期徒刑。