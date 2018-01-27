教廷要合法讓位非法 陸主教感覺被出賣

2018-01-27 19:57 中央社 台北27日電



天主教中國廣東省汕頭教區主教莊建堅日前被梵蒂岡要求讓位給中共承認的非法主教，天亞社引述汕頭教會的消息人士說，莊建堅沒有答應要求，並且感覺被出賣。

天主教亞洲通訊社中文網26日報導，中國兩位主教被梵蒂岡要求讓位給非法主教的事，在中國教會引起極大震盪，有教友感到「魔鬼在教廷中」。

今年88歲的莊建堅2006年獲教廷批准秘密祝聖為主教，但中國政府只承認他是一名司鐸。他向天亞社證實，自己在去年12月去了北京，但不願透露詳情。

天主教媒體「亞洲新聞」日前報導，莊建堅被強迫去北京，會見由一名外國高級教士率領的梵蒂岡代表團，要求他辭職，把主教席位讓給遭教廷「絕罰」的黃炳章。

一名汕頭教會消息人士則表示，莊建堅並沒有答應要求，「因為這是有違教會信理和原則」。這名人士並質疑代表團的身分，甚至懷疑是有人冒名，因為「事件太不可思議」。

消息人士表示，莊建堅過去在最艱難的時刻都挺過來，沒流過一滴眼淚，但他這次感到被出賣，覺得很難過。

另一名被要求讓位的是天主教福建省閩東教區主教郭希錦，外傳他被要求退一步，降格為非法主教詹思祿的輔理主教。

黃炳章是中國全國人民代表大會的成員，2011年在無教宗任命下接受非法祝聖，當時教廷曾發出聲明表示此舉非法。詹思祿則是中國的全國政協委員，2000年與另外4名主教在北京接受祝聖，但任命未獲得教宗批准。

報導說，這次事件在中國教會引起極大迴響。

一名地下教會的宗座署理說，有教友看到新聞後向他表達了擔心和疑慮。他不看好犧牲忠貞精神的做法，「這樣可能贏得教宗對主教的任命權，但我們未見中國政府放棄管控教會的跡像，仍是獨立自主自辦教會和自選自聖主教。」

有教友說，看到有關新聞嚇一跳，「我都懷疑現在教會還是不是天主的了。」

有教友認為「不能拿教會原則做交易」，但現在教廷卻「出賣教會的忠貞，最終全部置於撒旦的控制之下」。

他還認為，教廷太「幼稚」，因為「中國教會能不能發展與教廷跟當局關係有沒有正常化，關係不大」。

不過，也有修士表示理解梵蒂岡的做法，「因為愛國會（中國政府承認的天主教組織）的教友也很多，考慮到教友以及將來教會的合一，不能按著個人的想法去理解這個事情，要考慮大局」。但他也直指教廷這樣做「是不妥的」。