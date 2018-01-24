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桂民海再遭拘留 瑞典敦促中國放人

2018-01-24 02:43中央社 斯德哥爾摩23日綜合外電報導

瑞典今天要求中國釋放香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海（桂敏海）。他在瑞典外交官陪同下，在中國2度遭拘留。

法新社報導，瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）聲明：「我們期盼我國公民立即獲釋，得到跟瑞典外交和醫療人員見面的機會。」

瑞典香港銅鑼灣書店
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