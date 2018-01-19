香港97後世代 年輕人像倉鼠般活著也要戰鬥

2018-01-19 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣年輕人總被認為「追求小確幸」。那香港年輕人呢？

香港回歸中國20年，「公視主題之夜」節目將於今天晚間10時，播出紀錄片《香港後世代戰歌》（Hong Kong Generation Retrocession），訪問到香港政治界年輕世代的中堅份子，包括游蕙禎、梁頌恆、羅冠聰、黃之鋒，以及參與香港社會運動的歌手黃耀明等，從他們的視角，來看香港回歸20年的變化。

香港從1997年7月1日回歸中國，經歷了巨大轉變。在1997前後出生的香港年輕人，被稱為「香港97後世代」，一路見識了香港回歸後的改變，也對於香港現狀有著深刻反思。

2016年10月12日，在香港第六屆的立法會宣誓就職儀式上，香港幾位年輕的立法會議員在官方宣誓儀式上，拒絕效忠中華人民共和國，並以各種方式表達抗議。他們馬上成為北京當局的眼中釘，以及香港全新一代的標誌人物。

立法會宣誓台上大剌剌展示著「HONG KONG IS NOT CHINA」（香港不是中國）標語，這群從政的年輕世代，正挑動著北京最敏感的神經。在宣誓風波後一個月，26歲的游蕙禎被撤銷議員資格，她痛批香港的房價或租金是全球最貴的，「如果要形容香港人住在什麼地方，我會說是住在倉鼠籠裡面，甚至在戶外的馬路，他也是像倉鼠般生存在這個結構裡面。」

對於年輕世代的積極發聲，北京當局卻企圖收緊對香港的控制，然而這一系列威權手段，反而激發出一種結合民族主義和愛國主義的情緒反彈，又稱為「香港主義」。與過去的香港人不同，新的香港世代採行了新的路線與手段。

《香港後世代戰歌》片中指出：「香港的民主，不可以被中國的專制消滅」，並引用歌手黃耀明在紅磡體育館的演唱會中，對所有歌迷分享：「想要我們走，想要我們消失的人，告訴他們,我們不會那麼容易…，我們不會讓那些事、那些人隨便消失…」

映後，該節目邀請中研院社會學研究所副研究員、香港科技大學社會學博士林宗弘，和主持人蔡詩萍進行深度對談，解析香港民主發展。