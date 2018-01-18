劉鶴傳出任國務院副總理

2018-01-18 00:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴 (本報系資料庫) 分享 facebook 中共19大後，中共領導人職掌更迭，隨著3月兩會政府換屆人事布局日益清晰。中共中央政治局委員劉鶴、中央政治局常委王滬寧、汪洋及韓正將分別任主管財經的副總理、中央書記處書記和中共政協委員。

北京青年報旗下微信公眾號「政知圈」日前報導，「一帶一路」建設工作會議上，中央財經領導小組辦公室主任、發改委副主任劉鶴位列主席台上，坐在大陸常務副總理張高麗身邊。這進一步證實劉鶴即將出任國務院副總理並主管財經領域。此前外界一直盛傳劉鶴即將出任國務院副總理之一。

除了劉鶴，本年會議上，其他人物亦以新身份亮相主席台：張高麗現時已卸任政治局常委一職，預料即將退休；王滬寧則躋身政治局常委之列，擔任中共中央書記處書記；新晉政治局委員楊潔箎預計將晉升為主管外交的副總理；國務委員楊晶則未能連任中央委員，前途未卜。至於汪洋沒有現身，他作為新任政治局常委，預料出任中共全國政協主席，主管新疆、西藏、台灣及統戰事務。

劉鶴將於22日至25日率團赴瑞士達沃斯，出席年度世界經濟論壇。過去這個論壇，一直是中共領導人出席，這次由劉鶴帶隊，也證明他在中共財經界的領導地位。

星島日報昨天報導，中共全國統戰部長會議前天在北京召開，汪洋出席會議並講話，據此推測，汪洋將會在3月接替俞正聲，擔任政協主席。汪洋是現任中共副總理，曾任廣東省委書記。

香港卻有媒體猜測，現任政治局常委兼國務院總理李克強遭邊緣化。香港明報昨天刊登短評指出，上周召開的中共屆中紀委第二次全會，七名政治局常委中有六人出席，缺席的是李克強。

雖說李克強剛好訪問柬埔寨。但短評指出，李克強在黨內排名第二，出席中紀委全會是一種政治地位象徵；此外，按理說，中紀委全會開會三天，李克強外訪兩天，可預先協調好。文章認為，唯一的解釋是，「即使李克強缺席也無關重要」。