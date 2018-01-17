劉霞能否自由 外界眾說紛紜

2018-01-17 13:38 中央社 台北17日電



已故諾貝爾獎得主劉曉波妻子劉霞。路透 分享 facebook 諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞是否可獲得自由出國，儘管中國外交部發言人陸慷昨天宣稱「劉霞是中國公民，當然依法享有一切自由。」但外界眾說紛紜，親近友人指劉霞被軟禁仍未解除。

劉曉波去年7月過世後，劉霞一直遭中共當局控制至今，外界無法與她接觸、聯繫。諾貝爾委員會、國際人權組織半年來不斷呼籲中共應人道釋放無罪在身的劉霞，讓她可以出國接受治療；西方國家駐華使館也不斷傳出曾與北京當局交涉，其中以德國、美國最為積極。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日在中國大陸訪問時表示，曾與中國國家主席習近平談到人權議題，但他未透露內容。

馬克宏出訪前，多個人權組織曾呼籲他向中方要求釋放劉霞等異議人士。

中國海外異議人士圈昨天也傳出馬克宏此行應已說服習近平，讓劉霞出國接受治療。

劉霞可望獲得自由的消息近日從網路傳出，前紐約時報中國研究員趙岩15日早上在推特（Twitter）發布，指劉霞近期將獲得自由出國醫治。

美國明鏡網站創辦人何頻隨後也在推特發文稱「據說劉霞已獲中國外交部通知，恢復正常自由了，也可以出國了。」

中國外交部昨天下午舉行例行記者會，發言人陸慷被問到劉霞是否能自由到海外，他回稱「劉霞是中國公民，當然依法享有一切自由。」這一席話被解讀情況已有變化，海外中國民運圈大多半信半疑，並希望中共儘快放人。

對此，據美媒自由亞洲電台報導，劉霞的代理律師莫少平表示，他沒能和劉霞本人核實。

報導引述知情人士指出，劉曉波去世後，西方國家駐華外交官與中國外交部就中國人權問題交換意見時，都將劉霞的處境作為重點討論內容，但中方始終不予明確答覆。

知情人士稱，去年下半年以來，患有嚴重憂鬱症的劉霞，曾多次向國保提出前往西方國家治病，公安一度答應劉霞可以出國，但強調劉霞的弟弟劉輝不可同行；「目前，並未傳出新的消息。」

報導並指出，長期關注劉霞狀況的北京維權人士胡佳也表示無法證實，並指無論是劉霞還是劉輝，或者是參與爭取劉霞自由進程的西方駐華外交機構，都沒有任何預兆或者端倪，證實劉霞已經獲得了某種確定性的承諾可以出境。

香港蘋果日報報導，中國民運人權信息中心創辦人盧四清表示，昨天曾成功致電劉霞，但劉霞對消息感到驚訝，兩度表示「我不知道」，並說「我現在和以前一樣並沒什麼變化」。劉霞還說，現在她每天仍要吃抗憂鬱藥物。

在德國積極參與營救劉霞的異議人士蘇雨桐也表示，據她向相關人士了解，有關消息並不真確，但她透露有關談判確實在進行，現在仍沒有任何時間表。

她說，中國官方一直都指劉霞自由，在上個月也有類似的說法，但實際是「劉霞依然未能出國治病及休養，依然處於國保的監控，中共絕不可靠。」

報導並指出，劉霞的好友如詩人野渡、德國作家廖亦武，同樣表示消息不實。