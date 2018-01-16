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環時專訪 王炳忠：癌細胞開始滋生 不能坐等統一

2018-01-16 12:58聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

新黨發言人王炳忠。（本報資料照片）
新黨發言人王炳忠。（本報資料照片）
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新黨發言人王炳忠日前因檢方調查共諜案時大規模搜索約談，成為兩岸媒體的焦點。大陸鷹派媒體「環球時報」今天引述王炳忠受訪內容報導，王炳忠糾正部分中國大陸民眾「坐等統一」的心態，認真建立兩岸統一的論述，呼籲大陸網友透過網路聲援台灣的「愛國者」，「形成一個以愛國者為主體的台灣民意基礎」。

「環球時報」今天在評論專欄中刊登王炳忠的專訪文章，他說他所接觸到的大陸年輕人，不少人對台灣獨立抱持「同情心態」：「產生這種情況的原因，多半是因為台獨在島內試圖壟斷關於台灣的話語權，使得一些大陸朋友本來只是想了解台灣的政治和歷史，結果讀到的都是台獨生產的資料，誤信那就是真實的台灣。尤其近年來台獨成功地與西方民主、人權的觀念結合，讓一些青年容易投射到對西方價值的嚮往，進而同情台獨。」

王炳忠還說，除了「同情台獨」，還有一批大陸人覺得，總有一天中國會統一台灣，所以不用理會目前台灣的獨立聲浪，但王炳忠卻認為此「坐等統一」的心態反而會助長台獨聲勢：「多少台獨分子正希望大陸青年這樣講，就好像很多台灣同胞說『台灣待不下去了，我走了』， 台獨分子最喜歡這句話，因為他們天天叫囂讓島內愛國者『滾回大陸』，如果我們真的回大陸，不是就認輸了嗎？」

王炳忠強調，「只有認真建立兩岸統一的論述，才能真正從實力到思想都戰勝台獨，否則今後台灣仍可能面臨被分裂主義勢力挑撥的危險，難以形成統一的國家意識。兩岸統一之外，還有中華民族的偉大復興，這需要兩岸真正形成強大的向心力和凝聚力。」

「癌細胞一開始滋生的時候，我們就應該及時注意，不要等它擴散時才動手術，那時付出的成本就大了。」王炳忠呼籲大陸網友支持新黨對抗台獨，透過網路上的「音量」，讓台灣的「愛國者」感受到大陸同胞的支持，「形成一個以愛國者為主體的台灣民意基礎」。

台獨王炳忠

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