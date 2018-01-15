名醫＋馬化騰加持 希瑪眼科首日開盤漲近85%

2018-01-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



希瑪眼科醫院長林順潮。香港01經濟 分享 facebook 憑藉香港名醫林順潮及明星級基礎投資人騰訊控股董事會主席馬化騰的號召力，希瑪眼科15日在香港主機板掛牌。首日開盤暴漲84.5%，報港幣5.35元，IPO價為港幣2.9元。

香港01經濟報導，希瑪眼科醫院長林順潮表示，多謝所有認購希瑪的投資者，其中特別點名感謝騰訊控股董事會主席及思捷前控股股東邢李源這兩名基礎投資者。

希瑪甫開市便瞬間一度升逾1倍，林順潮表示，沒有CEPA就沒有今日的希瑪，希望同事將壓力變成動力，公司營運方面則會平衡發展與派息的需要，大力發展後會在股息給予股東更大的回報。

林順潮指出，基礎股東趙勇在北京擁有眾多醫療資源的網路，有助希瑪到當地擴張；邢李源曾管理大型連鎖公司，縱然不是醫療背景出身，對希瑪加開分醫院可提供意見；至於外界關心的騰訊及馬化騰，林順潮表示希瑪只是剛上市，來日方長，「未來所有事都有可能」。

彭博報導，截至公開認購最後期限1月8日，希瑪眼科IPO公開發售獲得至少1557倍超額認購，成為11年來香港股市市值5000萬美元及以上新股中最受散戶歡迎的新股。

希瑪眼科由知名香港眼科醫生林順潮創辦，成立至今僅短短五年，但IPO吸引的基石投資者卻個個來頭不小。除馬化騰外，還包括富華國際集團主席陳麗華之子趙勇、Gunther Group Limited掌門人邢李㷧、蘭桂坊教父盛智文。

華爾街見聞報導，希瑪眼科招股書顯示，此次IPO將發售1.97億股股份，其中香港發售1970萬股，國際發售1.773億股，發售股份將占公司全球發售完成後的已發行股本的25.05%，價格在港幣2.35到2.9元之間，每手2000股。

按照港幣2.35到2.9元之間的招股價來算，希瑪眼科的總市值在港幣23.5到29億元，按照2016年淨利潤港幣4301.8萬來計算，估值為54.6到67.4倍，高於行業平均水準。