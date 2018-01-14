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直播答題港台列國家 中國官方約談業者

2018-01-14 22:17中央社 北京14日電

北京市網信辦今晚在微信公眾號「網信北京」公布，針對「萬贏家」活動將香港、台灣作為國家列入答題問題，今天已依法約談「花椒直播」相關負責人，責令全面整改。

北京市網路信息辦公室指出，花椒直播未能有效履行主體責任，在「百萬贏家」活動的信息安全管理方面存在重大漏洞，違反「互聯網信息服務管理辦法」與「互聯網直播服務管理規定」等相關法律法規，並造成不良社會影響。

對此，北京市網信辦要求花椒直播立即進行全面整改，依法依規提供互聯網服務，並及時回應社會關注，北京市網信辦將視整改情況作進一步處理。

此外，北京市網信辦要求屬地開展直播答題類互聯網服務企業，立即進行全面排查，加強管理，確保健康有序發展。

事件起因於13日中國花椒直播平台節目「百萬贏家」的答題裡出現一道題目，即「王祖賢目前定居在哪個國家」，答案選項將「台灣」、「香港」與加拿大並稱國家。有網民發現存在「政治不正確」，事件曝光後旋即惹起爭議。

「百萬贏家」昨天隨即發布道歉聲明，將錯誤歸咎於「出題者不慎」，強調「香港和台灣都是中國領土不可分割的一部分」，並表示會「加強後續出題的審核環節和流程」，以避免再發生類似情況。

《百萬贏家》直播答題截圖。圖／取自微博
《百萬贏家》直播答題截圖。圖／取自微博
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