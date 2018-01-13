將台灣列為國家的航空公司 遭陸媒持續起底

2018-01-13 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



萬豪事件繼續發酵中，陸媒持續搜尋將台灣列為國家的外資企業，指目前至少仍有24家外國航空公司官網仍將香港、澳門、台灣列為國家。

澎湃新聞報導，據初步統計，在全球三大航空聯盟（星空聯盟、天合聯盟、寰宇一家）內部，包括美國聯合航空、荷蘭皇家航空、法國航空、俄羅斯航空、沙烏地阿拉伯航空、奧地利航空、澳洲航空、巴西天馬航空、柏林航空、布魯塞爾航空、芬蘭航空、韓亞航空、加拿大航空、卡達航空、馬來西亞航空、美國航空、日本航空、瑞士航空、土耳其航空、西伯利亞航空、印度航空、約旦皇家航空、紐西蘭航空、斯里蘭卡航空等在內，約有24家外國航空公司，在官網的註冊會員資訊、意見與投訴等相關頁面，將香港、澳門、台灣與中國並列顯示在國家、國籍欄目。

值得注意的是，奧地利航空官網英文頁面在顯示台灣時，在其後還標注中華民國字樣。

外國航空公司的上述行為，曾在1月12日遭到大陸民航局的嚴厲批評。

大陸民航局網站1月12日聲明稱，針對達美航空官網將西藏、台灣列為國家事件，民航局高度關注，第一時間約談達美航空公司相關負責人，責令其查明事實，立即整改，並將調查結果和整改情況及時向社會公開。同時，民航局要求達美航空立即公開進行道歉。

民航局在上述聲明中稱，將要求營運至中國航線的所有外國航空公司，立即對企業網站及APP等用戶端資訊進行全面排查，嚴格遵守中國法律法規，杜絕同類事件發生。

達美航空已在1月12日晚間在官網發出公開致歉信，稱中國是達美最重要的市場之一，該公司致力於為中國市場和中國客戶服務。