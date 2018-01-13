陸學者：「台灣旅行法」可能導致中美斷交

2018-01-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



北京大學國際關係學院院長賈慶國。記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 北京大學國際關係學院院長賈慶國認為，日前美國眾議院通過的「台灣旅行法」如最終獲得參議院通過和總統簽署生效，將產生重大影響，不僅會使台海局勢更為緊張，也意味中美建交的政治基礎不在。但賈慶國預判，該法案最終通過的可能性不大。

美國聯邦眾議院10日通過台灣旅行法草案，草案鼓勵美台所有層級官員互訪。該法案一旦通過，將解禁美台官員交往。目前該法案仍在等待美國參議院通過和總統簽署生效。

中評社報導，北大國際關係學院院長賈慶國預判，法案通過的可能性不是很大，因此對台海形勢也不會有實質性的影響。

他分析，法案仍等待參議院通過，然而參議院參與外交事務的機會和經驗更多，在外交事務上的發言權也更大，所以在這個問題上做法會更務實。再者，即便參議院通過，還需由川普簽署。總統負責外交，更需要謹慎。

不過賈慶國也認為，這個問題不是小問題，如果美國的官員可以隨便赴台灣訪問，就等於美台恢復官方關係，意味中美建交的政治基礎就不存在了。這將給中美關係帶來很大的影響。如果簽署法案，中美之間必然會發生對抗，甚至導致中美斷交。

賈慶國指出，美國也不希望這種情況發生。在他看來，美國國內在許多問題上始終有不同的意見，在台灣問題上尤其如此，這次有人主張解禁美台官員互訪，也不是新鮮事。

他說，通過這個法案，反映現在美國對大陸政策問題上，趨向強硬的聲音在加強。

賈慶國指出，如果法案獲得通過，台海形勢也會更加緊張，蔡當局會鼓勵台獨做一些以前不敢做的事，這可能會加劇兩岸的緊張局勢。

他還表示，美國眾議院通過台灣旅行法一事對台灣當局的大陸政策影響不大。因為畢竟美國離台灣很遠，台灣離大陸很近，兩岸的力量對比已經發生根本性變化，台獨是沒有出路的。所以蔡英文的政策也不會有太大的變化

賈慶國認為，在台灣沒有宣布獨立，沒有外部駐軍，不發展原子彈的情況下，大陸不會使用武力。除非遇到以上三種情況，否則按照《反分裂國家法》，台灣在主權意義上沒有從中國分離出去，所以兩岸的事情還是過去內戰的延續，所以從中國政府角度看，中國還是希望通過和平的方式解決台灣問題。