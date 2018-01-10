中紀委再批孫政才：言行不一 光說不練

2018-01-10 21:25 中央社 上海10日電



中共前重慶市委書記孫政才。圖／取自多維新聞網 分享 facebook

隸屬中共中央紀律檢查委員會的中國紀檢監察雜誌最新一期又批判中共前重慶市委書記孫政才，將他與多名落馬高官並列，稱他們的共同問題是「言行不一、光說不練」。

2018年第一期的「中國紀檢監察雜誌」系列述評，以「言行一致方為真忠誠真看齊」為題，又一次提到了孫政才、黃興國、周本順、王三運、萬慶良等中共落馬高官。

文章中提到，有官員是「陽奉陰違的兩面人」，並舉例稱，2013年9月25日，中共中央巡視組向重慶市委反饋巡視情況時，時任中共中央政治局委員、重慶市委書記孫政才表態，「尤其要狠抓反腐倡廉、貫徹落實中央八項規定、選人用人等突出問題的整改」。

但3年後，中央巡視組對重慶「回頭看」，卻發現「全面從嚴治黨不力、兩個責任落實不到位、選人用人把關不嚴、一些幹部帶病提拔」等問題。

孫政才後來被指控「嚴重違反中央八項規定和群眾紀律」、「嚴重違反組織紀律，選人用人唯親唯利」、「官僚主義嚴重，庸懶無為」等問題，2017年9月29日，被開除黨籍、公職，移送司法機關處理。

中國紀檢監察雜誌這篇文章說，中共第18次全國代表大會（18大）大以來，「查處的不收斂、不收手的黨員幹部尤其是一把手，如黃興國、周本順、萬慶良等，都是言行不一、光說不練的典型。」

這不是中國紀檢監察雜誌第一次撰文批評孫政才，去年底該雜誌就刊登文章指，孫政才與前中共重慶市委書記薄熙來都是「政治腐敗的典型」，而孫政才對中共中央決策的消極作法，導致執行過程「變形走樣」。

更早在中國紀檢監察雜誌9月號中的2篇文章，也都點名到孫政才。其中一篇提到，孫政才、黃興國等一批領導幹部「在巡視中應聲落馬，病樹被及時拔除」；另一篇則說，「回頭看」讓黃興國、孫政才等人「應聲落馬」。