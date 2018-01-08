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兩岸協商需「政治基礎」？陸委會：完全罔顧旅客權益

2018-01-08 19:43聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸民航局逕自宣布開始啟用M503北向南航線及相關銜接W121、W122、W123航線，蔡英文總統7日傍晚呼籲北京應善盡區域責任，盡速恢復兩岸協商。但大陸學者指稱兩岸協商須有「政治基礎」為前提；對此，陸委會今天回應，如以須接受所謂的「政治前提」才能溝通，這是完全罔顧旅客權益，國際社會應正視並表達嚴肅關切，對岸必須承擔引發風險的責任。

據媒體報導，上海社科院台研中心執行主任盛九元表示，現在雙方協商渠道中斷的核心原因就是蔡政府不承認「九二共識」，蔡英文的呼籲是「本末倒置」；北京聯合大學台研院副院長李振廣則表示，蔡英文想藉此機會重啟兩岸協商談判是「不可能的」，大陸一貫立場就是蔡政府不承認「九二共識」，就沒得談。

對此，陸委會今天回應，「飛安至上，生命安全無價」，不應以接受政治目的作要脅：日前陸方片面公布的M503北上及其銜接航路是未經協商的航路。我方堅決反對中共對台的政治與軍事意圖，該等航路雖位於上海飛航情報區，但過於鄰近我飛航情報區，且影響我金門、馬祖航路安全甚鉅，依據國際民航規範，以及2015年兩岸協商結果，須經溝通後才能啟用，這與兩岸爭論的政治議題毫無關係，這是攸關飛航安全及民眾生命財產安全，特別是在中國大陸有明顯對台政軍企圖的同時，台灣提出抗議及要求溝通是絕對必要。「人命無價，對岸有義務進行溝通，不能藉口政治因素、推卸責任。」

陸委會指出，「中共此舉嚴重危害區域及台海安全，朝野及國際社會要求對話」：東亞情勢動態變化、兩岸關係複雜敏感，如中共戰機頻密在航線周邊活動，再加上近期屢以軍事行動威脅台灣，已引發我朝野及國際社會之高度疑慮，要求須透過溝通妥適處理；特別是，未經協商即啟用的航路將影響周邊飛安及國際旅客的生命財產。

陸委會認為，保障人民福祉與生命安全是跨越疆界的最高價值，如以須接受所謂的「政治前提」才能溝通，這是完全罔顧旅客權益，國際社會應正視並表達嚴肅關切，對岸必須承擔引發風險的責任。

陸委會呼籲「儘快展開技術性協商」：兩岸空運協議設有雙方溝通機制，我方呼籲北京當局摒棄政治操作，與我們儘早透過既有互動機制與管道協商，解決飛航安全相關問題，保障旅客生命安全，共同維護台海及區域和平穩定。

大陸學者指稱兩岸協商須有「政治基礎」為前提，陸委會今天回應，如以須接受所謂的「政...
大陸學者指稱兩岸協商須有「政治基礎」為前提，陸委會今天回應，如以須接受所謂的「政治前提」才能溝通，這是完全罔顧旅客權益，國際社會應正視並表達嚴肅關切，對岸必須承擔引發風險的責任。（記者林庭瑤／攝影）
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陸委會北京
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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