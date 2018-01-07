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馬克宏將訪中國 會不會嗆習近平受矚目

2018-01-07 19:13中央社 台北7日電

法國總統馬克宏。 歐新社
法國總統馬克宏。 歐新社
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法國總統馬克宏8至10日將訪問中國，由於他先前曾藉由聯合記者會的場合，公開指責威權行事的俄羅斯總統蒲亭及土耳其總統艾爾段，馬克宏是否會對中國國家主席習近平如法泡製，受到矚目。

法國國際廣播電台引用世界報（Le Monde）評論指出，馬克宏訪問中國期間，對習近平能像他成功地對待其他一些強人那樣，毫不諱言地當面說真話嗎？

世界報這篇評論指出，馬克宏的方式是以最隆重的禮遇接待所有獨裁者，或以隆重的方式回訪，但利用諸如聯合記者會的機會，理直氣壯地指出真相，批駁對方的人權問題。

評論說，馬克宏2017年5月29日在凡爾賽宮隆重款待蒲亭，然後在媒體面前批評俄羅斯官媒不過是官方用來宣傳和傳播影響力的輔助機構，讓忍住性子的蒲亭滿臉鐵青。

今年1月5日，馬克宏在法國接待艾爾段時，也是當著媒體的面指責土耳其與歐盟在人權方面的巨大分歧，並表示如今是結束土耳其假裝還有可能加入歐盟的時候了，讓艾爾段先前的努力落空。

評論指出，馬克宏這種方式將受到考驗，他將與「獨裁者中最強大的獨裁者」習近平會晤，將涉及商業對等開放、個人自由、歐洲戰略利益保護等議題。為此，馬克宏在北京將有機會測試「說真話的底線」。

馬克宏土耳其習近平

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