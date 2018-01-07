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中紀委：嚴查透過駐京辦 安排宴請等問題

2018-01-07 18:59中央社 北京7日電

中國各地方政府常在農曆春節前夕進京送禮打關係。中紀委駐中國商務部紀檢組對此說，發揮好監視器作用，從政治和全域高度充分認識抓好節日期間正風肅紀工作的重要意義。

中共中央紀委監察部網站今天報導，駐商務部紀檢組近日就貫徹落實總書記習近平近期關於糾正「四風」的重要指示和確保節日風清氣正作出部署，要求從政治和全域高度，充分認識抓好節日期間正風肅紀工作的重要意義。

報導稱，要加強監督檢查，督促綜合監督單位各級黨組織落實主體責任。發揮好「探頭」（監視器）作用，及時發現和糾正問題，嚴防「節日腐敗」。對節日期間「四風」問題反映，優先辦理，及時核查處置上報。

報導指出，要抓住重點問題，嚴格執紀問責。緊盯享樂主義和奢靡之風，注意發現和查處在機關或企業食堂、內部賓館和培訓中心等公款吃喝，在高檔社區或寫字樓「一桌餐」接受吃請。

此外，還有以各種名義套取資金用於吃喝送禮，通過駐京辦等機構安排年底宴請、送年貨節禮，接受管理和服務對象安排的宴請和旅遊等隱形變異的違規問題。

報導說，對節日期間發生違規違紀行為造成嚴重影響的，既追究直接責任人的責任，又追究有關領導的責任，典型問題一律點名道姓通報曝光。打鐵必須自身硬，要從自身做起，從嚴從緊要求紀檢組幹部，自覺做遵守紀律的模範。

習近平和服年貨

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